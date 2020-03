Ook Euronav voelt corona: 'Tankertarieven tot na de zomer laag'

Bij de lange reeks winstwaarschuwingen gelinkt aan het coronavirus mogen we Euronav toevoegen. Terwijl CEO Hugo De Stoop tot voort kort een ' lange opwaartse cyclus ' voorspelde, tempert de olietankerrederij door de huidige crisis de verwachtingen voor 2020.

'Wij geloven en hopen dat deze tegenwind van tijdelijke aard zal zijn, al vermoeden wij dat de tankermarkten de impact zullen voelen tot aan het einde van de zomer in 2020', zegt De Stoop. Hij zegt wel overtuigd te zijn dat de markt voor grote olietankers 'fundamenteel constructief' blijft.

Euronav zet intussen onverdroten de verjongingskuur van zijn vloot door, met de aankoop van een supertanker (VLCC) in aanbouw voor 93 miljoen dollar. Het gaat om een zusterschip van de drie relatief milieuvriendelijke VLCC's die de olietankerrederij vorige maand al 'opportunistisch' aankocht.

De rederij geeft wel vaker blijk een neus voor timing te hebben en in crisissituaties, zoals de huidige onrust rond de impact van het coronavirus, toe te slaan. Rond nieuwjaar cashte Euronav, dankbaar gebruik makend van de heropleving van de markt toen, stevig op drie oude en dus minder ecologische tankers .

De beurskoers van Euronav heeft duidelijk al via de algemene verkoopgolf vorige week op de sombere boodschap geanticipeerd: gisteren zakte het aandeel naar het laagste peil in zes maanden, vier euro of een derde onder de piekkoers van begin januari.