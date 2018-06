Ook spoorbond ASTB gaat twee dagen staken in juli

Op dinsdag 3 juli is nog een verzoeningsvergadering gepland. Het Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders (ASTB) meldde vrijdag ook een nieuwe aanzegging te hebben ingediend. De eventuele staking volgt onmiddellijk op die van OVS: van 12 juli om 03.00 uur tot 14 juli om 03.00 uur. Bij de vakbond was niet onmiddellijk iemand bereikbaar voor meer informatie.

Het is nog niet duidelijk of ook Metisp-Protect, die in de eerste, afgewezen aanzegging liefst acht stakingsdagen plande, opnieuw een aanzegging zal indienen. De 48 urenstaking die ACOD Spoor sinds donderdag om 22.00 uur houdt, heeft niet te maken met de herwaardering van de treinbestuurders. De socialistische spoorbond protesteert tegen het feit dat niet alle spoorpersoneel opgenomen is in de lijst met zware beroepen bij de openbare diensten.