Oostelijke Ring Brussel zit vast door gesloten tunnel

Door een technisch probleem is de Vierarmentunnel in Tervuren vrijdagchtend in beide richtingen afgesloten. De files groeien snel aan.

Omdat er geen verlichting in de tunnel is en de verkeerscamera's niet werken, is beslist de tunnel in beide richtingen te sluiten, licht Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum toe.