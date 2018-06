Open brief De Lijn: ‘We zijn niet log'

‘Nee, het is geen prettige periode voor ons, we zijn bezorgd over het perspectief dat De Lijn nog heeft na 2020', schrijft De Lijn in een open brief.

In een opmerkelijke advertentie in een aantal kranten verweert De Lijn zich zaterdag tegen de ‘tendentieuze uitspraken’ die de Vlaamse vervoermaatschappij de voorbije weken troffen.

‘De Lijn wordt afgeschilderd als een ‘logge’ organisatie, die onvoldoende klantgericht is. Een aantal steden en gemeenten laten horen dat ze het openbaar vervoer zelf beter kunnen organiseren’, schrijven topman Roger Kesteloot en zijn acht directeurs in de open brief. De Lijn is ‘een speelbal geworden in de aanloop naar de verkiezingen’.

Nochtans staat het bedrijf naar eigen zeggen niet stil. De Lijn reorganiseert, gebruikt minder belastinggeld en bereikt meer mensen. Maar door de files en de slechte doorstroming staan de bussen en trams te vaak in de file. ‘In een Vlaanderen dat kreunt onder de files kan en mag het openbaar vervoer geen plan B zijn’, klinkt het.