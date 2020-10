Opnieuw minder vracht vervoerd op Belgisch spoor

Het goederenverkeer per trein is in 2019 voor de tweede keer op rij gedaald in België. Die trend gaat lijnrecht in tegen de ambitieuze doelstellingen van de federale regering.

De verschuiving van goederentransport van de weg naar het spoor wordt vaak als oplossing gezien om de files en de CO 2 -uitstoot fors te reduceren. Maar in de praktijk komt die 'modal shift' niet van de grond. In 2019 werd in België voor het tweede jaar op rij minder vracht via het spoor vervoerd, blijkt uit cijfers van de spoornetbeheerder Infrabel en de federale overheidsdienst Mobiliteit.

Infrabel noteerde vorig jaar 13,1 miljoen effectief gereden treinkilometers voor het goederenvervoer. Dat is 0,6 procent minder dan in 2018. Het aantal tonkilometers (die het aantal ton vervoerde vracht meerekenen) daalde met 2 procent tot 15 miljoen, blijkt uit cijfers van de FOD Mobiliteit.

-0,6% Goederentransport Het aantal in België door goederentreinen gereden treinkilometers daalde vorig jaar met 0,6 procent.

Infrabel ziet geen eenduidige reden voor die lichte daling. 'Het kan te maken hebben met de economische omstandigheden', zegt woordvoerder Thomas Baeken. 'Het zijn sowieso de operatoren die kiezen om hun goederen al dan niet per spoor te vervoeren.'

Corona

Vermoedelijk daalt het cargoverkeer dit jaar nog verder. Infrabel wil geen voorlopige cijfers voor 2020 vrijgeven. Maar volgens marktleider Lineas (het vroegere NMBS Logistics) kende de hele sector tijdens de lockdown een volumedaling van 40 procent. Momenteel zit de sector nog altijd 10 à 15 procent onder zijn normale volumes.

De sectorfederatie Belgian Rail Freight Forum vroeg eerder dat Infrabel de rijpadkosten voor goederentreinen dit jaar reduceert of kwijtscheldt. De goederenspoorsector verwijt Infrabel al jaren dat het bedrijf te duur en te star is en teveel focust op passagierstreinen, ten nadele van goederentreinen.

2030

De recente daling van het goederentransport per trein staan in schril contrast met de ambitieuze doelstellingen van de nieuwe federale regering. Het regeerakkoord wil de cargovolumes op het spoor tegen 2030 verdubbelen. Daarvoor wil de regering Infrabel extra middelen geven.

Onze groei komt vooral uit het buitenland omdat de situatie daar beter is. Raphaël de Visser Woordvoerder Lineas