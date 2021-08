Opstoppingen in Chinese containerhavens nemen weer toe

De strengere maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in China te bestrijden, raken steeds meer onderdelen van het economisch weefsel. De besmettelijke deltavariant van het virus werd sinds eind juli al in meer dan een dozijn steden gedetecteerd.

De Meidong-containerterminal in Ningbo schortte woensdag alle activiteiten op, terwijl andere terminals in de haven beperkingen kregen opgelegd. Intussen liggen al zeker 40 schepen te wachten om gelost te worden, een derde meer dan dinsdag. Omdat veel schepen worden omgeleid naar Sjanghai nemen ook daar de wachtrijen toe.

In juni waren er in de Chinese containerhavens ook al grote verstoringen als gevolg van beperkende maatregelen in havens nabij de zuidelijke stad Shenzhen. De onderbrekingen kunnen de tarieven voor containervervoer verder opdrijven, op een ogenblik dat de vraag naar Chinese producten in het Westen toeneemt in de aanloop naar de eindejaarsperiode.