Oud-werknemers Van Hool gegeerd op arbeidsmarkt

Honderden geïnteresseerde bedrijven hebben zich gemeld voor de 2.400 werknemers die na het faillissement van de busbouwer Van Hool zonder job zitten. Ook de overnemers VDL en Schmitz Cargobull willen jobs behouden, al vragen de vakbonden snel duidelijkheid.

Nu de restanten van Van Hool zijn overgedragen aan het duo VDL en Schmitz Cargobull begint voor het voormalige personeel van de busbouwer de zoektocht naar een nieuwe werkgever. 2.400 mensen zitten zonder werk sinds de ondernemingsrechtbank van Mechelen het noodlijdende Van Hool uit Koningshooikt maandag failliet verklaarde.

Uit de recentste update van de VDAB blijkt dat 1.046 mensen zich al inschreven bij de Vlaamse arbeidsbemiddelaar, al zijn de onlineaanmeldingen daar nog niet bijgeteld. Ontslagen werknemers moeten zich binnen acht dagen melden om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering. 'De overgrote meerderheid zal zich inschrijven, behalve wie al een job vond', zegt VDAB-woordvoerster Joke Van Bommel.

In de eerste plaats zoeken bedrijven naar technische profielen, maar dat waaiert uit tot bijvoorbeeld accountants. Wim Brillouet Voka Mechelen-Kempen

Dat laatste hangt ook af van hoeveel en welke jobs VDL en Schmitz Cargobull op de Belgische site behouden. In hun plannen is plaats voor 650 à 950 medewerkers. 'Dat betekent nog altijd onduidelijkheid voor 300 mensen', zegt ACLVB-secretaris Christophe Van Audenhove. 'We weten ook niet of de overdracht van werknemers zal gebeuren volgens de gunstiger voorwaarden van de cao 32 of ze met individuele contracten zullen werken. De overnemers moeten snel een signaal geven.'

VDL staat in contact met de hr-dienst van Van Hool om de gegevens van werknemers te verzamelen en de nodige profielen te selecteren. Maar omdat VDL eerst focust op de heropstart van de site in Noord-Macedonië staat Schmitz al verder in dat proces. Er zou al één team samengesteld zijn, al is onduidelijk wanneer de productie weer opstart. Maandag zijn infosessies gepland met het personeel en de curatoren.

Druk

Hoewel de overnemers zich door hun ervaring in de industrie sterk maken snel te kunnen schakelen om de gegeerde technische profielen binnen te halen, zit er druk op de ketel. Honderden bedrijven hebben zich bij de VDAB en de werkgeversorganisatie Voka gemeld met interesse om Van Hool-personeel aan te werven. Het gaat van lokale kmo's tot grote spelers zoals de materiaaltechnologiegroep Umicore en de wegenbouwer Viabuild. 'We zoeken technische profielen en hebben plaats voor zo'n 50 mensen', meldt Viabuild. Ook de NMBS en De Lijn tonen interesse.

'Van de 251 bedrijven die zich bij ons hebben gemeld, zit 35 procent binnen een straal van 20 kilometer rond Van Hool', zegt Wim Brillouet van Voka Mechelen-Kempen. 'Maar de aanvragen komen ook van ver buiten de streek, tot in Oostende. Ze zoeken in de eerste plaats technische profielen, maar dat waaiert uit tot bijvoorbeeld accountants.'

Omscholing

Toch is het geen evidente opdracht, want met 1.500 extra mensen stijgt het aantal werkzoekenden in het arrondissement Mechelen in één klap met 15 procent. Het helpt dat er in die regio gemiddeld een pak minder werkzoekenden per vacature zijn dan elders in Vlaanderen. Tegelijk zijn veel werknemers van Van Hool laaggeschoold en zitten ze al decennia bij de busbouwer, wat een omscholing minder evident maakt.