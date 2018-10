Overheid werkt aan ziekenhuistransport met drones

Dat laat Belgocontrol, een van de vijf partners in het project, weten in een persbericht. Het project Medrona wordt gesteund door de federale overheid. De andere bedrijven zijn SABCA, Unifly, NSX en Helicus. Binnen het project zullen nu specifieke vliegcorridors tussen ziekenhuizen verder worden onderzocht. Na een reeks testvluchten in 2019 is het de bedoeling dat Medrona de wettelijke goedkeuring krijgt voor de toekomstige exploitatie van het dronetransportsysteem voor medische doeleinden in Antwerpen.