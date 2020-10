P&O Ferries stopt met passagiersvervoer tussen Zeebrugge en Hull

De Britse rederij P&O Ferries stopt met het vervoer van passagiers tussen Zeebrugge en Hull. Daarmee eindigt de enig overgebleven passagiersdienst tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

De dienst is al jaren verlieslatend, maar door Covid-19 was de toestand niet meer houdbaar. Door de coronacrisis was het passagiersverkeer op de route compleet in elkaar gestuikt.

De twee schepen die op de route worden ingezet, de Pride of York en de Pride of Bruges, zouden uit de vaart worden genomen. Beide schepen, die ook behoorlijk wat vrachtwagenlading meenemen, lagen in maart en april al aan de ketting. In augustus voer enkel nog de Pride of Bruges uit. Met de bonden is overleg begonnen over de daaraan gekoppelde herstructurering.

Hoeveel jobs verdwijnen is nog niet officieel bekend, maar volgens sommige bronnen zouden 140 banen worden bedreigd. Dat gaat om zeevarend personeel en mensen in de terminals in Zeebrugge en Hull. De rederij behoudt wel haar vrachtdiensten tussen beide havens.

P&O, eigendom van DP World uit Dubai, zou ook maar vier in plaats van zes schepen inzetten op de drukke route tussen Dover en Calais. De route Hull-Rotterdam zou overeind blijven.

P&O Ferries begon in 1972 met het vervoer van passagiers tussen België en het VK. De afgelopen decennia maakten miljoenen Belgen en Britten de overtocht met de P&O-schepen tussen de twee landen.

P&O liet in mei weten dat het 1.100 jobs wilde schrappen, een vierde van het totaal. De Britse rederij was ook op zoek naar 300 miljoen euro om te overleven.

DP World, een van de grootste uitbaters van containerterminals ter wereld, legde begin vorig jaar 322 miljoen pond (370 miljoen euro) op tafel voor P&O Ferries. Dat haalde in 2017 nog een omzet van meer dan 1,1 miljard euro.