Peeters fluit De Lijn terug over megaorder e-bussen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil dat De Lijn zijn strenge selectiecriteria voor de bestelling van honderden elektrische bussen herbekijkt, omdat ze Belgische busbouwers, in casu Van Hool, uitsluiten. 'We zullen het bekijken', is bij De Lijn te horen.

'Ik snap niet waarom De Lijn zijn selectiecriteria op een jaar tijd zodanig heeft verstrengd dat Belgische busbouwers uit de boot dreigen te vallen', zegt Lydia Peeters (Open VLD). 'Zeker omdat de nieuwe aanbesteding in een eerste fase slechts slaat op 200 e-bussen en niet langer op 970 zoals eerst gepland.'

Peeters wil dat De Lijn het dossier herevalueert zodat iedere busbouwer kan inschrijven. 'Ik wil ook een juridische motivering waarom De Lijn met een selectieleidraad werkt. Volgens mij kan het order via een gewoon bestek in de markt worden gezet.' De minister dringt er bij De Lijn ook op aan om de realisering van de 'groene ambities' te versnellen. 'Anders halen we tegen 2025 nooit de doelstellingen.'

De vervoersmaatschappij keurde eind 2019 een aanbesteding goed voor de aankoop van 970 zuiver elektrische bussen, inclusief laadinfrastructuur. Dat is een investering van ruim 1 miljard euro.

400 Elektrische bussen De Lijn wil tegen 2025 400 e-bussen kopen, minder dan de helft van wat eerst was gepland.

Maar in juli zette De Lijn de procedure stop om het over een andere boeg te gooien. Er kwam een internationale marktbevraging bij e-busleveranciers, fabrikanten van laadpalen en andere vervoersmaatschappijen. Op basis daarvan stelde De Lijn in december een nieuwe 'selectieleidraad' op. De criteria werden verstrengd - producenten moeten aantonen dat ze de afgelopen drie jaar 150 e-bussen hebben geleverd - en het contract werd opgesplitst. De piste van 970 bussen wordt verlaten en men begint met 200 e-bussen. Na een test met twee keer 30 bussen zouden twee busbouwers worden gekozen. In 2023 zouden er nog eens 200 worden besteld.

Van Hool

PVDA-fractievoorzitter Jos D'Haese interpelleerde Peeters vorige week over die strengere selectiecriteria van De Lijn omdat ze volgens hem Van Hool - de grootste busbouwer van België werd niet door De Lijn geconsulteerd - uitsluiten. De busbouwer uit Lier legde zich de jongste jaren vooral toe op waterstof- en hybride bussen en sprong laat op de trein van de puur elektrische bussen. Peeters trok met die informatie naar De Lijn. Daar zegt men 'het dossier te zullen bekijken'.

Van Hool diende een selectiedossier in en zegt zich kandidaat te zullen stellen voor de aanbesteding. Woordvoerder Dirk Snauwaert. 'We produceerden reeds meer dan 1.000 'elektrisch aangedreven' bussen: hybride, waterstof- en trolleybussen. Die zijn allen uitgerust met batterijen. We leverden recent de eerste van tien volledig elektrische touringcars voor de VS en haalden net een Scandinavisch order binnen voor meer dan 20 elektrische trambussen. We hebben de expertise in huis.'

Ik snap niet waarom De Lijn zijn selectiecriteria heeft verstrengd. En dat zeker omdat de bestelling nu veel kleiner is. Lydia Peeters Vlaams minister van Mobiliteit

Ook VDL uit Roeselare (ex-Jonckheere) zal meedingen. VDL trekt al sinds 2018 volledig de elektrische kaart. Jaarlijks lopen in Roeselare meer dan 400 bussen van de band, enkel volelektrische en hybride. 'Wij hebben referenties te over', zegt topman Peter Wouters, 'en voldoen aan de strengste criteria'.