Politieke blokkage remt spoorbaas Dutordoir

De politieke onderhandelingen over het beheerscontract voor de NMBS zitten muurvast. Dat blokkeert de toekomstplannen van CEO Sophie Dutordoir.

‘Het beheerscontract tussen de NMBS en de overheid liep ten einde op 31 december 2012. Het nieuwe beheerscontract komt online op deze pagina zodra het beschikbaar is.’

De boodschap op de NMBS-website krijgt wellicht niet snel een update. De politieke onderhandelingen over het nieuwe beheerscontract, dat de taken van het spoorbedrijf vastlegt, zitten muurvast, vernam De Tijd.

Het grootste struikelblok zijn de flexibele tarieven die de NMBS wil invoeren. Het spoorbedrijf pleit voor duurdere tickets in de spits en goedkopere in de daluren om de treinen beter te vullen. Dat plan ligt politiek erg gevoelig. ‘Met de huidige lage stiptheid kan je toch moeilijk meer centen aan de mensen vragen’, zegt een regeringsbron.

Spiegelovereenkomst

Bovendien is het beheerscontract van de NMBS gekoppeld aan dat van Infrabel. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) hoopt op een ‘spiegelovereenkomst’ omdat beide bedrijven veel gezamenlijke uitdagingen hebben, zoals het verbeteren van de stiptheidscijfers.

Maar terwijl de cabinetards van de vicepremiers zich al bogen over het ontwerpakkoord dat de NMBS al in februari afsloot met Bellot, wachten ze nog altijd op nieuws van Infrabel. De infrastructuurbeheerder gaf naar eigen zeggen alle gevraagde informatie. ‘Men is nog bezig aan het praten op een niveau waarbij Infrabel niet betrokken is’, zegt woordvoerder Thomas Baeken.

Liberalisering

Het nieuwe beheerscontract bevat voor de NMBS enkele sleutelelementen om de geprivilegieerde partner van de regering te zijn en vooral te blijven. Sophie Dutordoir CEO NMBS

Het uitblijven van een nieuw beheerscontract maakt de directie van de NMBS zenuwachtig.

‘Het nieuwe beheerscontract bevat enkele sleutelelementen voor de NMBS om in de toekomst de geprivilegieerde partner van de regering te zijn en vooral te blijven’, schreven CEO Sophie Dutordoir en voorzitter Jean-Claude Fontinoy in een brief.

De NMBS-toplui doelen daarmee op de mogelijke liberalisering van het binnenlandse reizigersvervoer, dat Europa vanaf 2023 eist. Als de NMBS bewijst dat ze kwalitatief en efficiënt werkt, kan de regering het monopolie van het spoorbedrijf verlengen. Voor die beslissing bevat het nieuwe beheerscontract een reeks prestatie-indicatoren.

‘Als de regering in 2021 of 2023 de NMBS direct wil aanwijzen als publieke dienstverlener, is het goed een juridische basis te hebben om haar prestaties te evalueren’, zegt Dutordoir. Net deze week pleitte vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) nog voor een privatisering van het spoor, wat de discussie weer doet oplaaien.

Wachten op Infrabel

De topvrouw van de NMBS heeft dan ook geen zin om te wachten op Infrabel. Bellot liet begin dit jaar aan de NMBS weten dat hij bereid is om beide beheerscontracten te scheiden ‘als de synchrone timing een gevaar voor een van de twee veroorzaakt’. Maar dat moment is nog niet aangebroken, klonk het gisteren op zijn kabinet.