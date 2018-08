Poppy lanceert elektrische deelscooters in Antwerpen

De Antwerpse start-up Poppy breidt zijn vloot uit met 25 deelscooters. Het bedrijf werd bekend met de lancering van milieuvriendelijke deelwagens.

Begin januari stuurde de starter Poppy, een filiaal van de holding D'Ieteren , 350 milieuvriendelijke 'freefloating' deelwagens de Antwerpse baan op. Meer dan een half jaar later biedt het nu ook elektrische scooters aan. Poppy start met 25 deelscooters en hoopt het aanbod op termijn te kunnen uitbreiden tot 100 gedeelde scooters in Antwerpen.

Net als bij de deelauto's kunnen de gebruikers de elektrische scooters met een app bestellen en starten. Op het einde van de rit kunnen ze op eender welke plek gratis geparkeerd worden. De prijs van een ritje met een Poppy-scooter zal lager liggen dan die van een deelauto, namelijk 25 cent per minuut.

Ambities

Poppy is een product van Lab Box, het testlabo voor innovatieve mobiliteitsoplossingen van autodienstengroep D'Ieteren. Alexander Van Laer en Moos Tits deden de uitwerking. De twee jonge ondernemers lanceerden eerder Flavr, een digitaal platform waarmee hobbykoks huisbereide maaltijden konden delen met anderen. Maar Flavr werd geen succes: de oprichters moesten begin mei de stekker eruit trekken.

Poppy had van bij de start de ambitie om verder te gaan dan alleen deelauto's. In de merknaam is bewust elke referentie aan wagens gemeden om in een later stadium onder dezelfde vlag andere mobiliteitsoplossingen, zoals elektrische fietsen of scooters, te kunnen aanbieden.

Concurrentie

Poppy probeert een mobiliteitsoplossing aan te bieden voor het fileleed en de milieuvervuiling. Maar het is niet de enige speler met dat idee. Voor auto's zijn er bedrijven als Cambio, Zipcar en DriveNow die ook inspelen op de veranderde mentaliteit rond mobiliteit.

Voor scooters is er nog Scooty. Die Belgische start-up werd opgericht in 2016 en lanceerde de eerste deelscooters in Brussel. In 2017 kwam er een uitbreiding met 80 scooters in Antwerpen.

Toch verliep niet alles van een leien dakje voor Scooty: de uitbreidingsplannen met 500 extra brommers werden uitgesteld en in april van dit jaar kondigde autoverhuurder Europcar de overname van Scooty aan. Die overname zorgde voor een tweede adem, want het aantal scooters in België werd recent uitgebreid naar 200, waarvan 120 in Antwerpen.

Multimodale mobiliteitsapp

Toch heeft Poppy een streepje voor op zijn concurrenten: het is momenteel de enige speler in België die verschillende transportmogelijkheden aanbiedt binnen één applicatie, afhankelijk van het traject dat de gebruiker moet afleggen. Lab Box was al langer bezig met het testen van zo'n multimodale mobiliteitsapp, die de snelste en meest ecologische manier berekent om van punt A naar punt B te geraken.