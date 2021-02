'Port of Antwerp Bruges wordt energiepoort van Europa'

Antwerpen en Zeebrugge fuseren tot Port of Antwerp Bruges. Een fantastische zaak, is vanuit alle hoeken te horen. 'Vooral voor de energietransitie die er aankomt.'

Antwerpen en Zeebrugge worden één haven met één CEO, één aansturing en één raad van bestuur. Een echte fusie. De twee havens zetten zich internationaal in de markt als Port of Antwerp Bruges. 'Bruges' is internationaal bekender dan Zeebrugge.

De CEO van de Antwerpse haven, Jacques Vandermeiren, gaat de fusiehaven leiden. De baas van Zeebrugge, Tom Hautekiet, wordt zijn secondant. In de raad van toezicht zitten zes Antwerpse, drie Zeebrugse en vier onafhankelijke bestuurders. Bij het kiezen van onafhankelijken wordt gekeken naar de 'regionale spreiding.'

Aan de fusie is jarenlang gewerkt. Covid-19 stak vorig jaar stokken in de wielen, maar de onderhandelaars hebben altijd laten verstaan dat er geen kink in de kabel zat. Vrijdag ondertekenden Annick De Ridder (N-VA), de Antwerpse schepen van de Haven, en de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) - die voorzitter en ondervoorzitter worden van de nieuwe haven - het fusiecharter. De juridische en operationele uitwerking is voor later dit jaar. De integratie duurt naar verwachting een jaar.

Superenthousiast

Politici, haventoplui en havengebruikers toonden zich vrijdag superenthousiast over wat ze, naargelang hun functie, 'de grootste Vlaamse auto-, container- of energiehaven' noemden. Dat bleek uit het filmpje dat bij de ondertekening werd getoond. Dat was ooit anders. Tien jaar geleden werden ook pogingen ondernomen om de twee havens te fuseren. Toen kwam de vraag uit Vlaamse politieke hoek. De havenbesturen zagen het niet zitten.

'Het grote verschil is dat de gesprekken nu bottom-up vanuit de havenbesturen zijn begonnen en niet top-down zijn opgelegd', zegt haveneconoom Theo Notteboom, die als professor verbonden is aan de UGent en de universiteiten van Antwerpen en Sjanghai. 'Tien jaar geleden draaide alles rond containers. Antwerpen zag bij een samengaan met concurrent Zeebrugge zijn nieuwe containerterminalprojecten gehypothekeerd worden. Voor Antwerpen was er toen weinig meerwaarde.'

Port of Antwerp Bruges Activiteit: wordt met 157 miljoen ton de grootste containerhaven in Europa en komt wereldwijd op nummer 13. Het is tegelijk de grootste breakbulk- en autohaven van Europa. De nieuwe fusiehaven neemt 15 procent van de totale doorvoer van gas in Europa voor haar rekening. Bedrijven: Port of Antwerp Bruges huisvest 1.300 bedrijven, waarvan 900 in Antwerpen. Tewerkstelling: 73.000 directe jobs. Toegevoegde waarde: 21 miljard euro of 5 procent van het Belgische bruto binnenlands product. Aandeelhouders: de stad Antwerpen (80%) en de stad Brugge (20%). De maatschappelijk zetel komt in het Havenhuis in Antwerpen. Management: Jacques Vandermeiren, de huidige topman van de Antwerpse haven, wordt de CEO.

Energietransitie

Volgens Notteboom ligt dat nu totaal anders. 'De gesprekken werden niet langer overschaduwd door dat containerverhaal. Antwerpen is volop bezig met zijn energietransitie: het halen van klimaatdoelstellingen, de opslag van CO2 en waterstofprojecten. Het is een meerwaarde dat op grotere schaal samen met Zeebrugge te doen. Antwerpen heeft de grootste chemiecluster in de wereld, na die van Houston (Texas, VS). Zeebrugge heeft zijn lng-haven en zijn toegang tot de windmolenparken op zee. Het kan interessant zijn de groene energie die in Zeebrugge toekomt op te slaan, om te zetten in groene waterstof en die dan te transporteren naar de Antwerpse chemie, die een grootverbruiker is van energie.'

De fusiehaven staat volgens Notteboom ook sterker in haar schoenen als ze met Rotterdam gaat onderhandelen over het transport en de opslag van CO2.

Antwerpen is enorm bezig met zijn energietransitie. Het is een meerwaarde om dat samen met Zeebrugge te doen. Theo Notteboom Haveneconoom

Antwerpse havenschepen De Ridder wondt er vrijdag geen doekjes om. 'Het is onze ambitie de energiepoort van Europa te worden.'

Notteboom ziet ook een meerwaarde in de locaties die de fusiehaven nieuwe havenklanten kan aanbieden. 'Antwerpen ligt inland dicht bij een grote consumentenmarkt. Zeebrugge is een kusthaven en een specialist in onbegeleide vrachtwagenladingen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Die geografische positie kan je uitspelen naar de klanten. Zeebrugge is ook een belangrijke autohaven. Met Antwerpen erbij krijg je de grootste auto-overslaghub van de wereld. Het moet ook mogelijk worden om goederenstromen die via het spoor of de binnenvaart naar het hinterland moeten, beter te bundelen'.

Grotere slagkracht

'Door het samengaan vergroten we onze slagkracht', zegt De Ridder. 'Niet alleen voor het aantrekken van investeerders, maar ook naar overheden en naar Europa.' De gezamenlijke digitalisering van de logistieke goederenstromen kan volgens haar enorme voordelen opleveren.

De fusie wapent Antwerpen en Zeebrugge tegen de toenemende concurrentie van andere Europese havens. Notteboom: 'Je ziet overal in Europa havensamenwerkingen opduiken. Italië stopt meerdere Ligurische havens onder één koepel, in Spanje zie je gelijkaardige dingen rond Valencia, en deze zomer fuseren Le Havre, Rouen en Parijs. In de meeste gevallen worden die samenwerkingen opgedrongen door de overheid. Hier is dat niet zo.' Dat geeft volgens Notteboom meer kansen op succes. Het succesrijke voorbeeld in ons land is de fusie (North Sea Port) van de haven van Gent en de Nederlandse havens Vlissingen en Terneuzen enkele jaren geleden.