PostNL krijgt forse boete voor illegale tewerkstelling

De Nederlandse inspectiedienst heeft PostNL beboet omdat een onderaannemer van het bedrijf in 2019 illegaal buitenlandse arbeidskrachten in dienst had.

De Nederlandse inspectiedienst SZW, die controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden, heeft PostNL een boete van 288.000 euro gegeven omdat het postbedrijf via een onderaannemer illegale arbeidskrachten heeft tewerkgesteld. PostNL laat zijn pakketjes niet door eigen werknemers bezorgen, maar door onderaannemers, die eigen chauffeurs in dienst hebben.

De feiten dateren van 2019 en vonden plaats bij een onderaannemer in Zuid-Holland, die 36 buitenlandse chauffeurs zonder werkvergunning tewerkstelde. Daarop staat een boete van 8.000 euro per werknemer. Behalve PostNL, dat als opdrachtgever aansprakelijk werd gesteld, legde de inspectiedienst ook de bewuste onderaannemer en drie bedrijven die arbeidskrachten aan hem leverden boetes op. Alles samen gaat het om 828.000 euro.

Geen btw

Het is niet de eerste keer dat het systeem van onderaannemers van PostNL onder vuur ligt. Zowel in Nederland als in België klagen de onderaannemers en zelfstandige chauffeurs dat het bedrijf hen te weinig betaalt voor het zware werk dat ze verrichten. In december moet het postbedrijf zich in ons land verantwoorden omdat het samenwerkte met onderaannemers die geen btw of belastingen betaalden.