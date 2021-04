PostNL verrast met beresterk jaarbegin

Terwijl Bpost op zoek is naar een CEO, kan PostNL-CEO Herna Verhagen de aandeelhouders voor de tweede keer op rij op een (veel) sterker dan verwacht kwartaalrapport trakteren.

PostNL verhoogt na een sterk eerste kwartaal de winstprognose voor heel 2021. De Nederlandse brief- en pakjesbesteller rekent nu op een bedrijfswinst van minstens 250 miljoen euro over het boekjaar 2021, terwijl de lat eerder op 205 à 225 miljoen lag.

'De lockdown duurde het hele eerste kwartaal van 2021 voort, wat resulteerde in een zeer sterke volumegroei bij pakjes', stipt CEO Herna Verhagen in een persbericht aan. 'De inschatting is dat een aanzienlijk deel van deze extra inkomsten eenmalig is, maar de trend van structurele groei van e-commerce blijft sterk'.

+100% De postbode belt twee keer Na de tweede positieve winstwaarschuwing op rij is het aandeel PostNL sinds begin 2020 exact verdubbeld.

Over het eerste kwartaal realiseerde PostNL ongeveer 130 miljoen bedrijfswinst, 50 miljoen meer dan verwacht. De pakjesboom is intussen het slechtst bewaarde geheim van de pandemie, maar frappant is ook het sterke resultaat voor het al jaren krasselende 'klassieke' briefverkeer. Dat draaide 60 miljoen bedrijfswinst. Dat is enorm voor een tak die de jongste jaren al blij was met een winstbijdrage van 5 miljoen per kwartaal.

Verhagen verwijst in de mededeling naar eenmalige factoren, zoals de uitnodiging per brief voor zowel de parlementsverkiezingen van maart als voor de op gang komende vaccinatieprikjes.

'Maar zelfs rekening houdend met die elementen is de winst ruim boven verwachting', merkt KBC Securities-analist Thomas Couvreur op. 'De winst is zelfs niet ver van de 82 miljoen over het vierde kwartaal van 2020, toen een enorm kerstkaarteffect meespeelde.'

Het is meteen het tweede kwartaal op rij dat Verhagen beleggers meteen na het afsluiten 'waarschuwt' dat het kwartaal veel beter dan verwacht verliep. Het resultaat: een beurskoers die na een moeilijke periode bij het begin van de pandemie verdubbeld is sinds begin 2020 (zie grafiek).

Het contrast met Bpost is groot. De Belgische postbode noteert sinds begin 2020 een vijfde lager. Bpost kwam vorige maand met dramatische jaarcijfers. Die cijfers kosten onder druk van de grootaandeelhouder, de Belgische overheid, uiteindelijk zowel de CEO, Jean-Paul Van Avermaet, als de voorzitter, François Cornelis, de kop.

Interim-CEO Dirk Tirez heeft nu de ondankbare taak het moreel van de troepen overeind te houden en bereiken dat het boomende PostNL - dat met goedkopere onderaannemers werkt - op de thuismarkt niet te veel marktaandeel inpikt in pakjes.