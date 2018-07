Razendsnelle Belgische e-bike verleidt eerste kopers

Het Belgische merk van elektrische motors Saroléa stelde woensdag de Manx7 voor. Van de eerste 20 exemplaren in limited edition hebben al 14 een koper gevonden. Maar het break-evenpunt ligt nog ver in de toekomst.

Een topsnelheid van 240 km per uur, een batterij-autonomie van 330 kilometer en een spurt in 2,8 seconden naar 100 km per uur. Met die troeven willen Torsten en Bjorn Robbens, die het legendarische merk Saroléa nieuw leven inbliezen, motorliefhebbers overhalen om het typische gegrom van een brandstof- motor achter zich te laten.

330 km afstand Met een volle batterij raak je 330 kilometer ver.

Aan het hebbeding hangt wel een prijskaartje van 50.000 à 60.000 euro. Toch konden de Oost-Vlaamse ondernemers al 14 kopers verleiden die elk minstens de helft van dat bedrag prefinancierden.

Het gaat volgens Robbens om een heel gevarieerd publiek.

‘De eerste koper is een verzamelaar die al meerdere Saroléa-motoren bezit. Van elk model, ook uit de jaren twintig en dertig, bezit hij het serienummer 1. En dat wilde hij dus ook van de Manx7. Een andere koper is een ondernemer met een verzekeringskantoor uit Mechelen. Nog een andere is een 40-jarige architect die nog geen motorrijbewijs heeft, maar een van de eerste 20 gelimiteerde nummers wil kopen als investering.’

100 per jaar

Met de Manx7 komt het Belgische merk voor het eerst met een koopmodel. De vorige versie was enkel een ontwikkelingsmodel voor op het race- en testcircuit. Van die motor met een topsnelheid 320 km per uur zijn er drie gebouwd. Ze zijn niet te koop. ‘Maar voor wie er 300.000 euro voor wil neertellen, willen we wel een exemplaar op maat bouwen’, lacht Robbens.

2,8 seconden optrekken Van 0 naar 100 km/u in 2,8 seconden.

Binnen enkele weken hoopt hij de eerste 20 exemplaren de deur uit te hebben. ‘Dan volgt een nieuwe productiereeks, waarvan we er het eerste jaar 80 willen verkopen. Dat moet stijgen naar 100 per jaar.’

Pas vanaf 400 à 500 verkochte machines zullen de broers Robbens de ontwikkelingskosten - enkele miljoenen euro’s - terugverdiend hebben. De vraag is of dan andere producenten de markt al niet hebben ingepalmd.

Schermvullende weergave Torsten en Bjorn Robbens. ©Saroléa

Nu al verkoopt het Californische Zero Motorcycles, dat ook in 2016 gestart is, 5.000 motoren per jaar. Het bedrijf kan rekenen op veel meer financiering, intussen al 100 miljoen dollar. ‘Zij mikken meer op het middensegment: de prijs en de autonomie liggen lager, en de motor weegt meer. Wij mikken op de high-endmarkt’, klinkt het.

Tweede model volgend jaar

Tot nu zitten in het Saroléa-project enkel eigen middelen van de broers. Daarnaast zijn er enkele technische sponsors, zoals Solvay (composieten, batterijtechnologie) ABB (snelladers) en TE Connectivity (elektrische voertuigen).

500 exemplaren Pas vanaf 400 à 500 verkochte machines zullen de broers Robbens de ontwikkelingskosten - enkele miljoenen euro’s - terugverdiend hebben.

‘Als we binnen enkele maanden echt naar serieproductie willen gaan, moeten we extern kapitaal aantrekken. In een eerste ronde zoeken we 5 miljoen euro.’