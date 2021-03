Rechter verbiedt pakjesplatform Hytchers

Het pakjesplatform Hytchers, waarbij particulieren pakjes van bedrijven bezorgen, moet zijn werkzaamheden stopzetten. Dat is wellicht ook een streep door de rekening voor gelijkaardige initiatieven.

Hytchers moet zijn activiteiten stopzetten omdat het zich gedraagt als vervoerder en niet als internetplatform. De Luikse start-up van Antoine Dessart en Jonas Douin zet pendelaars in om pakjes te vervoeren. Mensen of bedrijven die een pakje willen versturen, kunnen dat via Hytchers aanbieden. Pendelaars die een vrachtje willen vervoeren, krijgen een melding als het ophaal- of afleverpunt binnen 6 kilometer van de pendelroute afligt. De verzender betaalt een vergoeding aan Hytchers, de pendelaars worden vergoed in tegoedbons bij onder meer Total.

Schermvullende weergave Hytchers, dat werd opgericht door Jonas Douin (links) en Antoine Dessart, ligt sinds het begin van de coronacrisis stil. ©rv

De kledingketen JBC was in januari vorig jaar de eerste grote klant van Hytchers. Dat wekte de toorn op van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV). De beroepsorganisatie van ondernemingen in transport en logistiek vond dat Hytchers niet over de nodige vergunning beschikt om zich als ‘vervoerscommissionair’ op te stellen en trok naar de rechter. Hytchers stelde dat het slechts een platform is en geen vervoerder.

Dwangsom

Een rechter in kort geding stelde Hytchers aanvankelijk in het gelijk, maar in hoger beroep krijgt het ongelijk van het hof. Als Hytchers zijn businessplan tegen eind april niet aanpast, hangt het een dwangsom van 1.000 euro per dag boven het hoofd. JBC had de samenwerking met Hytchers al bevroren sinds TLV beroep aantekende.

1.000 euro per dag moet Hytchers betalen als het over een maand alsnog operationeel wordt.

Veel omzet zal Hytchers daardoor niet verliezen. Het bedrijf heeft zijn dienstverlening na het begin van de coronacrisis stopgezet ‘uit veiligheidsoverwegingen’. Maandag was daar niemand bereikbaar voor commentaar.

Precedent

De uitspraak van het hof is potentieel ook slecht nieuws voor andere deelplatformen voor goederenvervoer. ‘Dit is zeker een precedent voor andere bedrijven die plannen in die richting hebben’, zegt TLV-directeur Lode Verkinderen. Het bemoeilijkt ook de komst van Uber Freight - de vrachtdivisie van de deelplatformkoning Uber - naar ons land.