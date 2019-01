Recordjaar voor haven van Antwerpen

De haven spreekt over een 'ongeziene groei' in alle cargotypes gaande van droge bulk (ijzererts, steenkool, meststoffen, ...), vloeibare goederen (oliederivaten, chemicaliën) en breakbulk (staalplaten, fruit, ...). De grootste groei komt op naam van de containerbusiness die er 5,8 procent op vooruit ging tot 130 miljoen ton.

Bovendien kon de haven het voorbije jaar uitpakken met enkele grote investeringsprojecten in de chemische cluster . Zo kondigde het chemiebedrijf Borealis aan bijna 1 miljard euro te investeren in de bouw van een nieuwe fabriek. Ook de investering van Nippon Shokubai in extra capaciteit voor de productie van absorberende luiermaterialen kon tellen.

'Dat alles bevestigt de rol van de haven als grootste economische motor van het land', aldus CEO Jacques Vandermeiren van het Antwerps Havenbedrijf. 'Om te blijven groeien, moeten we onze schouders zetten onder de uitdaging van vandaag.' De CEO benadrukt in een persbericht dat er dringend nood is aan extra containercapaciteit. 'We hebben intussen onze maximale operationale capaciteitsgrens op de terminals voor de sluizen overschreden, wat concrete gevolgen heeft voor de efficiëntie.'