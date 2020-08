Recordkwartaal voor tankerrederij Euronav

Euronav heeft opnieuw een uitzonderlijk sterk kwartaal achter de rug. Over de eerste jaarhelft loopt de winst op tot bijna een half miljard dollar. De aandeelhouders worden niet vergeten.

Dankzij een sterke tankermarkt met hoge vrachttarieven sloot de Antwerpse scheepvaartgroep het tweede kwartaal af met een nettowinst van 259,6 miljoen dollar. Dat is iets meer dan wat analisten volgens Bloomberg hadden verwacht (253,5 miljoen dollar). Bovendien overtreft dit resultaat het al beresterke eerste kwartaal toen 226,6 miljoen dollar in het laatje kwam. Over de eerste jaarhelft vergaarde Euronav dus bijna een half miljard dollar winst, 485,2 miljoen om precies te zijn of 2,26 dollar per aandeel.

Het uitstekende resultaat is te danken aan de hoge gemiddelde vrachttarieven. Met zijn VLCC’s (supertankers van 200.000-320.000 ton) die op de spotmarkt worden aangeboden, realiseerde Euronav een gemiddeld tarief van 81.500 dollar per dag. Het break-evenpunt voor een VLCC ligt rond 28.000 dollar. De Suezmax tankers (120.000-200.000 ton) brachten gemiddeld 60.570 dollar per dag op.

De winst in het tweede kwartaal werd licht aangedikt door de verkoop van twee oudere schepen. Op de Suezmax tanker ‘Cap Diamant’ realiseerde Euronav een meerwaarde van 13 miljoen dollar, op de VLCC ‘TI Hellas’ was dat 1,6 miljoen dollar.

Nog meer aandeleninkoop

De Antwerpse scheepvaartgroep laat haar aandeelhouders meeprofiteren van de sterke resultaten. Begin juli kondigde Euronav aan eigen aandelen in te kopen om op die manier meer waarde te creëren voor de aandeelhouders. De tankeroperator deed dat omdat de koers van zijn aandeel volgens hem de reële waarde niet weerspiegelde. Euronav breidt de inkoop van eigen aandelen – tot dusver al voor 75 miljoen dollar – nu verder uit met nog eens 25 miljoen dollar. De inkopen zullen vóór eind september, het einde van het lopende kwartaal, plaatsvinden.

Daarnaast krijgen aandeelhouders een kwartaaldividend van 47 dollarcent per aandeel.

Uitdagender

Het derde kwartaal wordt iets uitdagender dan het eerste en het tweede. De overproductie van olie is vanaf midden mei snel verminderd, zodat de vraag naar drijvende opslag – die de vrachttarieven hoog hield – is verminderd.

Vanaf september zou de OPEC+ echter de productie weer opdrijven en China gaat mogelijk in het kader van het handelsakkoord met de VS meer olie opkopen. Een en ander zal afhangen van de politieke relaties tussen de twee grootmachten en ook van de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De impact van de coronacrisis op de vraag naar olie zal echter nog een hele tijd spelen, zodat de tankermarkt en de vrachttarieven ‘een uitdagende periode tegemoet gaan’. Euronav zegt echter goed geplaatst te zijn om in deze ‘overgangstankermarkt naar een lagere dynamiek’ - wat de aanvoer van en vraag naar olie betreft- te navigeren, klinkt het in het persbericht. Financieel staat de rederij sterk en ze beschikt over meer dan 1 miljard dollar liquiditeit ‘om een periode van vrachttarieven onder druk aan te kunnen’.