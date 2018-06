Rekenhof neemt ticketsysteem De Lijn onder de loep

Het Retibo-systeem kende de voorbije jaren problemen en vertragingen. De invoering werd al als rampzalig omschreven.

Het Retibo-systeem (registratie, ticketing en boordcomputer) baart De Lijn al jaren zorgen. Het nieuwe ticketsysteem werd in 2011 aangekondigd, onder toenmalig minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V), maar kende allerlei problemen en vertragingen. In maart 2018 bleek dat De Lijn de leverancier van het systeem met 4,25 miljoen euro aan vertragingsboetes had opgezadeld. Het gaat om de tijdelijke vereniging Profa, een consortium rond de ICT-groep Prodata en Fabricom.

In het parlement is regelmatig kritiek te horen op het dossier. De Lijn geeft op 12 juli een stand van zaken in het Vlaams Parlement over de verdere uitvoering van het project.

Intussen kondigde het Rekenhof een audit naar het project aan. Die moet onder meer in kaart brengen wat was beloofd en afgesproken en of die afspraken zijn nagekomen. De audit moet ook nagaan 'welke financiƫle impact de vertraging had/heeft in de prestaties van De Lijn', staat te lezen in een brief van het Rekenhof die Belga kon inkijken.