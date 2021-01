Roeselare grijpt naast recordorder voor VDL Bus

Volgens VDL-woordvoerder Miel Timmers is intern nog niet beslist waar de bussen gebouwd worden. Maar dat zal niet in Roeselare gebeuren, vernam De Tijd. VDL kroonde de West-Vlaamse fabriek nochtans tot elektrisch kenniscentrum van de groep. Maar het orderboek van het vroegere Jonckheere zit dit jaar al eivol door het succes van zijn elektrische bussen.

Valkenswaard

VDL wil de bussen daarom laten bouwen in Valkenswaard. Die Nederlandse fabriek focust op de productie van touringcars. Maar door de coronacrisis is de vraag daarnaar stilgevallen.

De vestiging in Roeselare kan goede resultaten voorleggen. De fabriek kon haar omzet in 2019 meer dan verdubbelen en raakte voor het eerst sinds lang uit de rode cijfers. VDL kondigde eerder aan een gloednieuwe fabriek te willen bouwen in Roeselare. Maar die plannen zijn door de coronacrisis in de koelkast beland.