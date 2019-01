Roze reus op bezoek in Antwerpen

In de Antwerpse haven meert morgen een roze containerschip van het Japanse One aan. Een curiosum voor 'shipwatchers'.

Als alles volgens plan verloopt, vaart morgen het magentakleurige schip Columba van de Japanse rederij Ocean Network Express (One) de Antwerpse haven binnen. Het is de eerste keer dat Antwerpen een roze schip van de nieuwe rederij ontvangt.

De One Columba is een van de vier zusterschepen die One het afgelopen jaar liet bouwen op de Kure-scheepswerf in Japan. Dit jaar zijn er nog drie op komst. De 364 meter lange en 51 meter brede schepen kunnen 14.000 containers aan boord nemen. De One Columba is onderweg van Hamburg en gaat in Antwerpen lossen en laden aan de Noordzeeterminal van PSA op de Rechteroever.

One startte op 1 april na een megafusie van de containeractiviteiten van de Japanse rederijen K Line (Kawasaki Kisen Kaisha), NYK Line (Nippon Yusen Kaisha) en MOL (Mitsui OSK Lines) die elk al meer dan 100 jaar in de scheepvaartbusiness actief zijn. One heeft zijn hoofdkwartier in Singapore en beschikt over een vloot van 240 containerschepen die 85 lijndiensten uitvoeren tussen ruim 200 wereldhavens.

Met een totale scheepscapaciteit van 1,4 miljoen containers (teu) wordt de groep de zesde containerrederij ter wereld, na Maersk, MSC, CMA CGM, Cosco en Hapag-Lloyd. Haar wereldwijde marktaandeel schommelt rond 7 procent.

Lente

Als uithangbord kozen de oprichters van One voor magenta, de kleur van de Japanse kerselaar. Die kleur, die ook gebruikt wordt voor de containers, is een stijlbreuk met de eerder traditionele logo's van de concurrentie. De Japanners willen de scheepvaart naar eigen zeggen dynamischer en moderner in beeld brengen voor de eindklant.

De keuze voor magenta heeft allicht ook te maken met de startdatum van het bedrijf. In Japan geldt de kerselaar of sierkers - bekend van de eeuwenoude traditionele kersenbloemenfestivals - als het symbool van de lente, met 1 april als de eerste dag van het financiële en academische jaar. Ook symboliseert de bloesem de vergankelijkheid. Het besef van die vergankelijkheid noemen de Japanners 'mono no aware'.