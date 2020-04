Rush naar olieopslag is zegen voor Euronav

Nu de tanks aan land nagenoeg vol zitten, doet de oliesector steeds meer een beroep op tankers om aardolie op te slaan. Dat vertaalt zich in fors hogere tankertarieven. 'We zijn bijzonder gelukkig met wat momenteel gebeurt', zegt Hugo De Stoop, de topman van de tankerrederij Euronav.

De Stoop is al bijna twintig jaar aan boord bij Euronav en staat zowat een jaar aan het roer van een van de grootste onafhankelijke tankerrederijen ter wereld. Maar wat nu op de oliemarkt gebeurt, heeft hij nog nooit meegemaakt. Nooit eerder dook de olieprijs onder nul.

De toestand is dan ook behoorlijk ingewikkeld. De Covid-19-pandemie en de lockdowns om het besmettingsritme te vertragen hebben grote delen van de wereldeconomie doen stilvallen. De vraag naar olie is daardoor drastisch gekrompen en raffinaderijen hebben hun vraagniveaus sterk verlaagd. Tegenover die vraag staat de olieproductie, die begin maart nog een opstoot kende door een Saoedisch-Russische prijzenslag, op een veel te hoog peil. 'De discrepantie tussen de productie en de vraag naar olie bedraagt waarschijnlijk 30 tot 35 miljoen vaten per dag', zegt De Stoop.

‘Heel veel olie wordt niet verbruikt en moet worden opgeslagen. Omdat de opslagtanks aan land nagenoeg vol zitten, wordt ook olie gestockeerd aan boord van tankers.' Volgens hem is de hoeveelheid 'olie te water' - aan boord van tankers die zowel voor vervoer als voor opslag worden gebruikt - de voorbije twee weken met 7 procent toegenomen.

Tankertarieven

De tankertarieven stijgen daardoor dag na dag, tot groot jolijt van Euronav. De Antwerpse rederij kon maandag een VLCC (supertanker van 200.000-320.000 ton) 'fixen' tegen 160.000 dollar per dag. En dat voor niet eens zo'n lange reis, van de Arabische Golf naar China of zowat 35 dagen. Om dat tarief even in perspectief te plaatsen: het break-evenpunt voor een VLCC ligt bij Euronav rond 27.500 dollar.

De winsten die we boeken zullen fenomenaal zijn. Hugo De Stoop CEO Euronav

Volgens De Stoop worden momenteel 'een paar' tankers van Euronav gebruikt voor opslag. 'We becijferen steevast wat het meest interessant is.' De meeste opslagcontracten die nu worden afgesloten hebben een looptijd van zes maanden, maar de Euronav-topman verwacht in de toekomst ook kortere of langere looptijden - van een, twee of drie maanden tot een jaar. Dat alles in functie van de markt en de contango-situatie. Bij contango is de toekomstige prijs van een grondstof hoger dan de prijs op de spotmarkt, zodat tijdelijke opslag geld kan opleveren.

Buffer

De vraag is hoelang de huidige, voor Euronav zeer gunstige situatie aanhoudt. Op 1 mei verminderen de Opec+-landen hun olieproductie met 9,7 miljoen vaten, voor een periode van twee maanden. Van juli tot december zal de productieknip iets kleiner zijn, met 7,7 miljoen vaten. Als intussen de wereldeconomie weer op hogere toeren komt en de vraag naar olie stijgt, zal de vraag naar tankercapaciteit dan kleiner zijn, zowel voor opslag als vervoer, redeneert scheepsmakelaar Gibson, die een moeilijke tweede jaarhelft voor de tankersector voorspelt.

Maar De Stoop vindt Gibson iets te pessimistisch. 'Momenteel worden wereldwijd zowat 80 VLCC's gebruikt voor opslag. Dat is 10 procent van de wereldvloot. Omdat die onder zesmaandencontracten liggen, zou dat een zekere bescherming moeten bieden voor de actieve vloot.' Hij verwacht echter dat tussen nu en 1 mei nog eens zoveel schepen worden ingezet om olie te stockeren, zodat de buffer nog groter wordt.