Rusland bezorgt Turbo's Hoet nieuwe omzetsprong

De West-Vlaamse truckgroep belandde vorig jaar op 468 miljoen euro aan inkomsten. Het bedrijf boerde vooral goed op de Russische markt.

Turbo's Hoet Groep uit Hooglede bij Roeselare is sinds 2006 voor de helft in handen van de beursgenoteerde holding Ackermans & van Haaren. De rest van het kapitaal zit bij de familie Hoet. Inge Hoet, de dochter van oprichter Alfred Hoet, vertegenwoordigt de familie aan de top van de groep. Eind vorige eeuw was even sprake van een mogelijke beursgang van de onderneming.

Die is intussen uitgegroeid tot een uit de kluiten gewassen internationaal concern. Zo is Turbo's Hoet een van de grootste dealers van DAF-trucks ter wereld en een van 's werelds grootste verdelers van turbo's voor de naverkoopmarkt. De groep telt vier takken: TH Trucks (onder meer verkoop en onderhoud van vrachtwagens), TH Lease (verhuur van vrachtwagens, lichte commerciële voertuigen en trailers), TH Parts (onderdelen voor vrachtwagens) en TH Turbo's (turbo's voor de naverkoopmarkt).

Het geheel was vorig jaar goed voor een omzet van 468 miljoen euro, leert de geconsolideerde jaarrekening waarvan de website De Rijkste Belgen vrijdag melding maakt. Dat is een groei van 19 procent in vergelijking met 2016. In dat laatste jaar kwam er 'slechts' 12 procent bij.

Na twee jaar van groei met dubbele cijfers, bleef de Europese markt voor bedrijfswagens in het segment van meer dan 16 ton vorig jaar stabiel. Turbo's Hoet Group profiteerde vooral van de aanzienlijke stijging op de Russische markt die in 2016 na jaren van achteruitgang voor het eerst een licht herstel liet optekenen.

De bedrijfskasstroom (ebitda) groeide vorig jaar met 7 procent minder sterk dan de omzet en belandde op 27,8 miljoen euro. Onder meer door hogere financiële kosten en belastingen nam de nettogroepswinst slechts licht toe tot 9,7 miljoen euro.