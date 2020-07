Ryanair gaat zwaar in het rood

Luchtvaartmaatschappij Ryanair boekte in de coronaperiode april-juni 185 miljoen euro verlies. De trafiek viel met 99 procent terug.

Ryanair heeft het in een mededeling over het 'meest uitdagende kwartaal in de 35-jarige geschiedenis van het bedrijf. De omzet crashte met 95 procent tot 125 miljoen euro.

Sinds 1 juli voert Ryanair weer ongeveer 40 procent van zijn vluchtschema uit. In augustus hoopt het Ierse bedrijf weer aan 60 procent te zitten, en in september aan 70 procent. Daarom hoopt het bedrijf op een kleiner verlies in het lopende kwartaal. Of er over heel het jaar nog winst in zit, kan Ryanair nu niet zeggen.

'Het is onmogelijk om te zeggen hoe lang het effect van de pandemie nog duurt', zegt Europa's grootste budgetvlieger. 'Een tweede golf in Europa in de herfst, samen met het jaarlijkse griepseizoen, is onze grootste vrees op dit moment.'