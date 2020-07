'Samenwerking tussen Antwerpen en Zeebrugge is cruciaal'

'Als we willen opboksen tegen Hamburg en Rotterdam is het te zot om elkaar te beconcurreren. Als ik daar een steentje kan toe bijdragen is dat goed voor mij.' Dat zegt Tom Hautekiet, de nieuwe ceo van de haven van Zeebrugge.

Waarom kiest u voor Zeebrugge?

Tom Hautekiet: 'Ik heb een zeer mooie carrière bij Bekaert uitgebouwd. De bouwafdivisie met zijn dramix-vezels was wel heel atypisch voor Bekaert maar het is een droomjob. Maar op een bepaald moment vraag je je af of je niet eens iets anders moet doen. Binnen hetzelfde bedrijf had weinig zin en toen ik via het selectiebureau Spencer Stuart in contact kwam met Zeebrugge, dacht ik onmiddellijk: dat zou het wel eens kunnen zijn. Ik ben beginnen luisteren en hoe meer ik in gesprek kwam, hoe duidelijker het werd dat ik die switch wilde maken van shareholders- naar stakeholders value'.

Zeebrugge en Antwerpen voeren vergaande samenwerkingsplannen. De kans is groot dat u een ‘tweede rol’ gaat spelen naast de ceo van Antwerpen?

Hautekiet: 'Daar heb ik ook over nagedacht. Maar ik ga niet naar Zeebrugge voor die ceo- titel. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat het voor een land als Belgie van cruciaal belang is om de krachten te bundelen. Wil je met twee complementaire havens een wereldspeler worden, dan moet je samenwerken. Als we willen opboksen tegen Hamburg en Rotterdam is het te zot om elkaar te beconcurreren. Als ik daar een steentje kan toe bijdragen is dat goed voor mij.'

'Mijn ‘tweede rol’ is daar ondergeschikt aan. Het is niet mijn ambities om een eerste rol te spelen. Ik trek naar Zeebrugge om mee te werken aan die samenwerking. En blijkbaar is men ervan overtuigd dat ik een toegevoegde waarde kan betekenen in die onderhandelingen en het eventuele geheel van die twee havens. Ik start pas in oktober maar sluit nu al aan bij die samenwerkingsgesprekken'.

U heeft geen maritieme achtergrond. Een voordeel volgens u?