Saverys (Exmar) 'Wij zijn uit het dal gesparteld'

Meer winst, minder kosten en lagere schulden. Dat wordt het mantra van gasrederij Exmar voor de volgende jaren. 'We hebben twee jaar gesparteld. Nu zijn we gestopt met spartelen', zegt topman Nicolas Saverys.

'Ik kan u met enorme blijdschap melden dat de Tango zijn eerste liters lng heeft geproduceerd en dat een van de volgende weken voor het eerst zal worden geëxporteerd vanuit Argentinië', verklaarde Nicolas Saverys op de algemene vergadering van Exmar , na een minuut stilte voor de onlangs overleden Exmar-bestuurder Kathleen Eisbrenner. Zij was volgens Saverys de vrouw die Exmar twintig jaar geleden op het idee bracht om lng te hervergassen op zee.

De 360 miljoen euro kostende Tango - voordien de Caribbean FLNG - was lang de nagel aan Exmars doodskist. Saverys had aanvankelijk een klant die het 144 meter lange gevaarte, dat aan boord gas kan omzetten in lng, wilde huren. Maar toen die plots failliet ging, moest Saverys op zoek naar een nieuwe klant. Dat duurde bijna drie jaar. Eind vorig jaar werd uiteindelijk een contract getekend met het Argentijnse energiebedrijf YPF dat de drijvende lng-fabriek voor tien jaar huurt voor de export van schaliegas.

De Tango bracht Exmar op de rand van de afgrond, sloeg een zwaar gat in de kas van Exmar en deed de brutoschuld oplopen tot 750 miljoen dollar. Er kwam ook onvoldoende cash binnen om de dure Noorse obligatielening van 105 miljoen euro terug te betalen. Dankzij het contract met YPF kon Exmar gelukkig een nieuwe obligatielening van 66 miljoen euro uitgeven om de bestaande terug te betalen. Weliswaar opnieuw tegen een forse intrest van 10,1 procent.

Saverys: 'Die uitgifte is vlot verlopen. Dat toont dat de financiële markten opnieuw vertrouwen hebben in ons.' 'Maar onze schulden zijn te hoog en onze winst te laag. Daar gaan we aan werken', zegt Saverys. 'We zijn een kostenbesparingsprogramma gestart. Het goede nieuws is dat alle schepen aan goede tarieven zijn bevracht. Het eerste geld van de Tango stroomt binnen. Vanaf volgend jaar moet het vaartuig 43 miljoen dollar bijdragen tot de brutobedrijfswinst.'

Exmar krijgt dit jaar ook de eerste inkomsten binnen van zijn drijvende opslagplatform (FRSU) dat lng weer in gas kan omzetten. Dat werd recent verhuurd aan grondstoffentrader Gunvor. Dat contract moet jaarlijks 23 miljoen dollar in kas brengen. Gunvor heeft het schip nog niet kunnen inzetten, maar betaalt al wel huur aan Exmar.

Beterschap

2018 was een slecht jaar voor Exmar en ook 2019 blijft moeilijk. Maar in 2020 zal Exmar volop kunnen profiteren van de twee nieuwe contracten. 'In 2020 mikken we op een brutobedrijfswinst van 120 miljoen dollar. En 2021 wordt heel goed', zegt Saverys. 'Tegen dan moet de schuldgraad fors zijn verminderd. De voorbije jaren stond ik hier met meer angst. Nu heb ik het gevoel dat we goed bezig zijn. Ik ben blij. Al kan de hemel nog altijd op onze kop vallen. Er kan altijd iets mis lopen in Argentinië en of met Gunvor, maar we zijn deze keer heel goed ingedekt.'

Saverys broedt ondertussen al op nieuwe projecten. 'Voorzichtig weliswaar. Maar we willen klaar zijn op het moment dat de kas is gevuld. Wat me overkwam met de Tango wil ik niet nog eens meemaken'.