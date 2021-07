Saverys-rederij Bocimar vrijgesproken voor 'illegale sloop' van zeeschip

Bocimar, een dochter van de rederij CMB van de familie Saverys, is niet schuldig bevonden aan de illegale sloop van een zeeschip in Bangladesh.

Het gerecht opende in 2016 een onderzoek naar Bocimar, een dochteronderneming van de rederij CMB. CMB is in handen van drie zonen van Marc Saverys, een telg van de roemrijke Antwerpse redersfamilie Saverys. Bocimar werd beschuldigd van de illegale ontmanteling van 'Mineral Water', een zeeschip van 170.000 ton. Het gevaarte werd ontmanteld op het strand van Chittagong in Bangladesh, dat bekend staat voor de illegale sloop van schepen.