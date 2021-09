Scheepsrompreiniger SRN in Amerikaanse handen

SRN Group is een relatief klein bedrijf met 15 werknemers. Maar de in 2013 opgerichte onderneming is wel de enige speler in België die de rompen van commerciële schepen reinigt. In Noord-Europa zijn er enkel concurrenten in Nederland en Denemarken. Dat maakt dat SRN een relatief groot gebied bestrijkt, van België en de haven in Rotterdam tot elders in de buurlanden. Zelfs West-Afrika staat op de kaart, al staan de activiteiten door corona daar op een laag pitje.