Scheepvaartmagnaat Marc Saverys zet stap opzij

De sterke man achter onder meer de Antwerpse rederij CMB maakt bij de holding Saverco plaats voor zijn zonen.

Saverys is een naam als een klok in de Belgische scheepvaartwereld. De familie, een van de belangrijkste reders van ons land en ook internationaal een grote speler, was oorspronkelijk onder meer actief in de textielsector. Maar door een huwelijk met een telg van de familie Van Damme raakte ze verwant met de familie Boels (van de vroegere Boelwerf) en deed ze haar intrede in scheepvaartkringen.

Wijlen Philippe Saverys en Jeanne Van Damme hadden drie kinderen: Marc, Nicolas en Virginie. Dochter Virginie (58), de jongste van de drie, houdt zich vooral bezig met het verbouwen van wijn in Italië en heeft maar weinig banden meer met de sector. Nicolas (60) heeft de touwtjes in handen bij gastankerrederij Exmar. Marc, met zijn 64 jaar de oudste van de drie, stuurt de holding Saverco aan.

Die is bekend als eigenaar van de 123 jaar oude rederij CMB, met als onderdelen Bocimar (droge bulk), Delphis (containertransport), Bochem (chemische tankers) en ASL Aviation (luchtvaart). Marc Saverys haalde CMB in 2015 na ruim een eeuw van de beurs.

Saverco is tevens een van de grootste aandeelhouders van olietankerrederij Euronav, net als Exmar ontstaan uit CMB, en heeft met Hunter Maritime nog een scheepvaartpoot. Via vehikels als Durabilis en Stevia One is de holding voorts actief in de landbouwsector in de Derde Wereld en de productie van onder meer waters, sappen, thee en zoetstoffen.

Volgende generatie

Uit het Staatsblad blijkt nu dat Marc Saverys ontslag genomen heeft als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Saverco. Alexander (40), zijn oudste zoon, krijgt het mandaat van gedelegeerd bestuurder.

Vader Saverys doet een stap opzij om plaats te maken voor zijn kinderen, bevestigt Alexander Saverys aan De Tijd. ‘Hij geeft de beslissingsbevoegdheid door aan de volgende generatie.’ Buiten Alexander hebben ook de drie andere zonen van Marc – Sebastiaan, Michael en Ludovic – een zitje in de raad van bestuur van Saverco.

Vader Saverys trad eerder al terug als bestuurder van Euronav en gaf bij CMB in 2014 de fakkel als CEO door aan Alexander. Marc Saverys is wel nog steeds voorzitter van CMB. Maar het is de bedoeling dat hij op termijn ook dat mandaat opgeeft. Volgens Alexander Saverys is nog niet bekend wanneer dat zal gebeuren.

Sibelco

Overigens is bij Saverco eveneens het mandaat van oudgediende Ludwig Criel als bestuurder niet verlengd. Het was op zijn vervaldag gekomen. Criel maakt wel nog deel uit van de raad van bestuur van CMB waar Etienne Davignon, een andere bekende naam, ondervoorzitter is.

Marc Saverys heeft buiten vennootschappen van zijn groep zo goed als geen andere bestuursmandaten. Hij was wel een tijdlang bestuurder bij mineralenreus Sibelco.