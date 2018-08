Scheldeloodsen blazen geplande staking nog dezelfde dag af

De loodsen in de Antwerpse haven bliezen vrijdag in extremis hun stakingsplannen af. Eerder op de dag dreigden ze nog met acties tegen de hervormingsplannen van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

De Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) stuurde vrijdagochtend een bericht de wereld in dat er op 3 september stiptheidsacties zouden zijn. De vereniging vertegenwoordigt de rivierloodsen die schepen begeleiden op de Schelde en een deel van de kanaalloodsen die actief zijn op het kanaal Gent-Terneuzen.

De beroepsvereniging gaat niet akkoord met de nieuwe ziekteregeling voor de loodsen. Die betekent volgens de BvL een afbouw van het Vlaams ambtenarenstatuut. ‘Bij ziekte betekent dit een totaal inkomensverlies van 75 procent’.

De loodsen - ook wel eens 'The Untouchables van de Schelde' genoemd - vragen ook betere informatica, een verzekering tegen inkomensverliezen bij invaliditeit en ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Zo zouden de premies voor loodsen in de kusthavens tot 30 procent hoger liggen dan die van de andere loodsen.

De BvL is niet te spreken over de uitspraken van minister Weyts in Gazet van Antwerpen waarin hij kritiek uitte op de afkeurende houding van de rivierloodsen over het nieuwe systeem waarbij loodsen op meerdere plekken inzetbaar moeten zijn.

We hebben al aan iedereen laten weten dat er maandag mogelijk acties komen. Dat is slecht voor het internationale imago van onze haven. Stephan Vanfraechem Topman Alfaport-Voka

Efficiënter

Weyts bereikte vorig jaar een ontwerpakkoord met alle loodsen om het loodswezen efficiënter te maken. Daarin is die zogenaamde multivalentie voorzien, waarbij alle loodsen inzetbaar moeten zijn op alle trajecten, zowel op zee, langs de kust, op de Schelde en op het kanaal Gent-Terneuzen. De BvL heeft zich daar altijd tegen verzet. Onder druk van acties gaf Weyts vorig jaar toe dat de rivierloodsen pas eind 2019 multivalent moeten werken.

Vrijdagnamiddag zei Weyts dat hij niet wilde onderhandelen met het mes op de keel. Later kwam hij daar op terug. Maandag zitten beide partijen rond de tafel. De BvL schort haar geplande actie op.

Schade

‘Er is sowieso schade geleden’, zegt Stephan Vanfraechem, topman van Alfaport-Voka, dat de bedrijven in de Antwerpse haven vertegenwoordigt. ‘We hebben al aan iedereen laten weten dat er maandag mogelijk acties komen. Dat is slecht voor het internationale imago van onze haven’.