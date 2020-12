Schepenontsmetter Descroes breidt uit naar Nederland

De Antwerpse specialist in de desinfectie van schepen en containers Descroes neemt zijn Nederlandse sectorgenoot Fumico over. De prijs van de transactie is niet bekend.

Descroes, vroeger bekend als Desinfectie Croes is gespecialiseerd in de desinfectie van schepen en containers en van hun inhoud. Dat gebeurt onder meer via fumigaties (vergassing) en via klimaatkamers om goederen te desinfecteren. Daarnaast doet 'de rattenvanger van Antwerpen' ook aan ongediertebestrijding en is hij actief in de ontsmetting van grote kranen en industriële machines. De klanten van Descroes zijn rederijen, terminaluitbaters, traders, expediteurs en eindgebruikers van de verscheepte goederen.

Het van oorsprong familiale bedrijf kwam vorig jaar in de handen van het Belgisch-Nederlandse investeringsfonds Torqx en van zijn toenmalige CEO Maxim Van Hoorebeeck. Bij Torqx beheert onder meer Laurent Blumberg - zoon van de recent overleden zakenadvocaat Jean-Pierre Blumberg - het dossier.

Bij de instap stond externe groei in het buitenland hoog op de agenda. Een jaar later voegen Torqx en Descroes de daad bij het woord en neemt Descroes zijn Nederlandse sectorgenoot Fumico over.

40 miljoen OMZET Intreso, de groep boven de bedrijven Descroes en Fumico, is goed voor een omzet van zowat 40 miljoen euro.

Johan van Meijel en José van Uffelen, de eigenaars van Fumico, stappen mee aan boord van Intreso (International Treatment Solutions), de nieuwe groep boven de twee bedrijven. Ze zullen een significante minderheid in handen krijgen. Torqx blijft meerderheidsaandeelhouder. Ook Maxim Van Hoorebeeck en Filip Herremans, de CEO van Intreso, zitten in het kapitaal.