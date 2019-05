Schip Boskalis gekaapt door piraten

Een schip van de Nederlandse baggeraar Boskalis is afgelopen weekend gekaapt voor de kust van West-Afrika. De bemanning kon zich op tijd verschansen in een zwaarbeveiligde ruimte in het schip.

Zondag werd het zwareladingschip Blue Marlin van Boskalis op gewelddadige wijze gekaapt op 80 mijl voor de kust van West-Afrika. Het schip was na het lossen en laden in de wateren van Equatoriaal-Guinea op weg naar Malta toen het werd geënterd door meerdere gewapende piraten die aan boord kwamen. Tot een confrontatie kwam het niet.

De twintigkoppige bemanning - vooral Russen, Oekraïners en Letten - kon zich op tijd verschansen in de 'citadel', een speciale zwaarbeveiligde ruimte in het schip die is uitgerust met communicatiemiddelen en noodrantsoenen voor 72 uur. Ze waarschuwde de lokale autoriteiten en de NAVO-missie. Maandagochtend werd de Blue Marin geënterd door de marine van Equatoriaal Guinea en de Spaanse marine, maar de piraten waren al gaan vliegen.

De bemanning verkeert in goede gezondheid, liet Boskalis topman Peter Berdowski in een mededeling weten. Hij noemde de gebeurtenissen 'heftig' voor het hele bedrijf. 'Dit gaat door de hele vloot. Daarom is het belangrijk het naar buiten te brengen.'

Onbestuurbaar

De kaping had slechter kunnen aflopen. De piraten hebben veelvuldig geschoten toen ze aan boord waren en veel materiële schade aangericht op de brug waardoor het schip onbestuurbaar is. Het zal met een zeesleper naar veilige oorden worden gesleept.

In het gebied zijn het afgelopen halfjaar geen incidenten geweest met piraterij en in de regio gold dus geen code oranje of rood. In dat geval nemen schepen die door dergelijke zones varen altijd private beveiligingsagenten mee om de bemanning te beschermen.