Schip in Antwerpen in quarantaine na coronabesmetting

De Minvera Oceania is na zijn aankomst in Antwerpen in quarantaine geplaatst.

Een tanker in de Antwerpse haven moet in quarantaine omdat een deel van de bemanning besmet is met het coronavirus. De loodsen stellen zich vragen.

De Minerva Oceania, een olieproductentanker onder Maltese vlag die 182 meter lang is, vertrok een maand geleden uit Qatar en kwam na een tussenstop in Kreta vrijdag in Antwerpen aan. Daar is vastgesteld dat een matroos uit de machinekamer besmet is met Covid-19, meldt de nieuwssite Flows. 15 van de 26 bemanningsleden zijn intussen besmet, van wie twee in het ziekenhuis liggen. Hoe erg ze eraan toe zijn, is niet bekend. De bemanning verblijft in aparte cabines.

'We hebben het schip naar het Leopolddok versleept. Het is tot 1 juli in quarantaine geplaatst', zegt Barbara Janssens, de woordvoerster van het Antwerpse Havenbedrijf. 'Dat is op advies van de federale havengezondheidsautoriteit Saniport gebeurd, die de besmetting heeft vastgesteld.'

De rederij van het schip en het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid monitoren de gezondheid van de bemanning. Ze koppelen terug naar Saniport om het schip uit quarantaine te halen.

De loodsen, die de schepen begeleiden, zijn verbaasd dat de tanker de Antwerpse haven heeft bereikt. 'Als een schip de Belgische kust nadert, stelt de VTS-verkeerscentrale in Zeebrugge een reeks vragen aan de kapitein', zegt Yves Verspreet, de woordvoerder van de Beroepsvereniging van Loodsen. 'Zijn er problemen aan boord? Zijn er zieken of mensen met koorts of covidsymptomen? De kapitein heeft daar blijkbaar over de hele lijn negatief op geantwoord. Anders zou hij verplicht voor anker zijn gegaan in het ankergebied aan het loodsstation WANDELAAR en daar in quarantaine zijn geplaatst. Nu zijn zowel de zee- als de rivierloods nietsvermoedend aan boord gestapt, waarna een van hen zelfs een maaltijd heeft genuttigd. Drie, vier uur hebben ze met de kapitein en enkele matrozen op de brug gestaan om het schip binnen te loodsen. Pas toen hun taak erop zat en ze na een taxirit thuiskwamen, kregen ze te horen dat iemand met Covid-19 aan boord was. Dat is schrikken.'

Aan de kaai

Volgens de eigenaar van de tanker, de Griekse rederij Minerva, heeft de kapitein de besmetting meteen aan de havenkapiteinsdienst gemeld, maar zijn de eerste symptomen bij de bemanning pas opgemerkt na het beloodsen, toen het schip in Antwerpen aan de kaai lag. 'Dat kan natuurlijk', zegt Verspreet, al vindt hij het eigenaardig dat de symptomen pas dan zijn vastgesteld. De vaart tussen de loodskruispost op zee en de haven duurt zowat acht uur, een tijdsspanne waarin iemand ziek kan worden. 'De kapitein heeft de besmetting pas vastgesteld aan de kaai. Hij is uiteindelijk verantwoordelijk', zegt Verspreet.

In Antwerpen werd eind april al eens een schip aan de ketting gelegd nadat enkele bemanningsleden positief op het coronavirus hadden getest. Die besmetting was wel aan de verkeerscentrale gemeld, waarna het schip op zee in quarantaine moest en dokters aan boord gingen. Nadat iedereen gezond was verklaard, mocht het schip naar Antwerpen voortvaren.