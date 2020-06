Schip in quarantaine in Antwerpen na coviduitbraak onder bemanning

Het was de rederij die de havenkapiteindienst op de hoogte bracht van de uitbraak op het schip. Volgens het Havenbedrijf hebben 15 van de 26 bemanningsleden positief getest op Covid-19. Twee van hen liggen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe erg ze eraan toe zijn. 'Het schip is in quarantaine geplaatst tot 1 juli, dan monitoren we de situatie opnieuw in samenspraak met de havengezondheidsautoriteit Saniport', zegt Barbara Janssens, de woordvoerster van het Havenbedrijf. 'Het schip is verplaatst naar het Leopolddok. De bemanning is er ondergebracht in aparte cabines.'