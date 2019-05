Schip steekt in wereldprimeur Kanaal over zonder bemanning

In Oostende is een schip aangemeerd dat zonder bemanning het Kanaal heeft overgestoken. Een wereldprimeur. De Belgische ondernemer Antoon Van Coillie gaat dezelfde technologie gebruiken voor de ontwikkeling van zelfvarende schepen op onze binnenwateren.

Het Britse bedrijf Sea-Kit stuurde deze week een onbemand vaartuig het Kanaal over. Het 12 meter lange vaartuig vertrok maandag in het Britse Tollesbury in Essex en kwam dinsdag na ongeveer 22 uur - tegen gemiddeld 5 à 6 knopen per uur - in Oostende aan. Afgelopen nacht stak de Maxlimer het Kanaal weer over naar Harwich, voor het vervolg van de test.

Het schip voer volledig zonder bemanning en werd gestuurd door mensen vanuit een Brits controlecentrum. Die laveerden het schip door een stroom van schepen en windmolenparken veilig naar het Europese vasteland zonder visueel contact tussen de controlekamer op het vasteland en het vaartuig zelf.

We kunnen de bemanningskosten halveren en mensen 'omscholen' van kapitein van één schip naar begeleider op afstand van een aantal schepen. Ze zullen ook meer verdienen. Antoon Van Coillie CEO van Blue Line Logistics

Geen sinecure want de Noordzee is een van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld en het vaartuig is in de testfase technologisch nog niet uitgerust om zelf autonoom beslissingen te nemen. Maar alles verliep vlekkeloos. De overtocht gebeurde in nauw overleg en met ondersteuning van de Britse scheepvaartautoriteiten, de Belgische federale overheidsdienst Mobiliteit, het Vlaams Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en de Kust en de haven van Oostende.

De Kanaalovertocht vormt een nieuwe etappe in de ontwikkeling van zelfvarende schepen. De Britten gebruikten voor de overtocht artificiële intelligentie van Kongsberg Maritime. Dat Noors technologiebedrijf levert systemen voor de positionering, navigatie en automatisering van koopvaardijschepen en werkt aan de ontwikkeling van wat 's werelds eerste zelfvarende containerschip moet worden, de Yara Birkeland. Dat schip zal naar verwachting vanaf 2022 volledig autonoom kunnen varen.

Belgische zelfvarende schepen

De 'Kongsberg-technologie' zal binnenkort ook worden toegepast in België. De Belgische ondernemer Antoon Van Coillie heeft met het Noorse bedrijf een akkoord om diens technologie te gebruiken bij de ontwikkeling van zelfvarende schepen voor zijn bedrijf Zulu Associates.

'We zijn nauw betrokken bij de overtocht van de Maxlimer,' zegt de CEO van Blue Line Logistics. 'De test met een schip van die omvang over het Kanaal is een primeur. Vanaf 2022 willen wij met gelijkaardige technologie zelfvarende schepen in de vaart hebben. Een van onze nieuwe schepen wordt het testbed voor autonoom varen op de Belgische binnenwateren. Dat zal geleidelijk verlopen. Eerst nog met bemanning om alles te testen, daarna zonder. We bekijken ook samenwerking met andere Belgische bedrijven. Vlaanderen telt diverse bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van autonome vaart voor binnenschepen. Niet alle in technische ontwikkeling maar ook in randapparatuur, positionering- en communicatiesystemen en artificiële intelligentie.'

We gaan de technologie van het Noorse Kongsberg gebruiken bij de ontwikkeling van onze zelfvarende schepen. Antoon Van Coillie CEO van Blue Line Logistics

Van Coillie berekende dat de zelfvarende technologie zich na drie à vijf jaar terugverdient. 'We kunnen de bemanningskosten halveren en mensen 'omscholen' van kapitein van één schip naar begeleider op afstand van een aantal schepen. Dat maakt hun job interessanter en efficiënter en ze zullen meer worden betaald. Er zullen ook jobs bijkomen en het zal de veiligheid en de efficiëntie verhogen.

Zulu Associates is met de Franse CFT eigenaar van Blue Line Logistics, de Belgische rederij die enkele jaren terug in ons land begon met 'cargocatamarans' voor het vervoer van containers, bakstenen, afval en bier op de binnenwateren. Door het feit dat ze door een man kunnen worden bediend, vormen de Zulu's een stijlbreuk met het klassieke binnenvaartvervoer. Van Coillie wil die schepen nu ook zo snel mogelijk autonoom laten varen.

De Yara Birkeland

België baanbrekend

Sinds kort zijn testen met zelfvarende schepen toegelaten op de Belgische waterwegen, mits strenge voorwaarden. Van Coillie: 'De Vlaamse Waterweg die de binnenwateren beheert, is wereldwijd baanbrekend. Er is ook nauwe samenwerking met de Nederlandse Rijkswaterstaat, wat heel goed nieuws is.'

Aan welke technische voorwaarden zelfvarende schepen moeten voldoen, is nog niet helemaal bepaald. Een ding is zeker: ze zullen alle technologie - sensoren, radars, gps, en 'collision avoidance-' en 'situational awareness'-technologie - aan boord moeten hebben en niet varen op sensoren langs de waterkant. 'Dat zou te veel kosten', aldus Van Coillie. 'Maar waarschijnlijk komen er wel sensoren aan sluizen of bruggen'. Van Coillie bekijkt ook om zijn schepen op waterstof of gedeeltelijk op batterijen te laten varen. 'Zo kan je elektrisch de steden binnenvaren.'

Van Coillie heeft ook plannen om met grotere schepen - kostprijs 6 à 7 miljoen per stuk - aan kustvaart te doen. Ook die schepen wil hij tegen 2022 in samenwerking met Kongsberg autonoom laten varen. De 'short sea'-activiteit wordt ondergebracht bij zusterbedrijf Anglo Belgian Shipping Company. 'Voor de financiering zijn er initiële gesprekken met enkele geïnteresseerde investeerders', zegt Van Coillie. Waar die kustvaartschepen gebouwd worden, is nog niet beslist.

.