Segway valt omver

Een cameraman op een segway kegelde spurtkampioen Usain Bolt omver na zijn overwinning in de finale 200 meter op de Olympische Spelen in Peking in 2015.

Segway houdt de productie van zijn bekende tweewieler voor bekeken. Het toestel werd vooral populair bij stadsgidsen en sommige politiekorpsen, maar niet bij het grote publiek.

Er komt een einde aan het verhaal van Segway, het bedrijf dat de elektrische step met stuur op de markt bracht. De productie van de Segway Personal Transporter, die in een fabriek in het Amerikaanse New Hampshire gebouwd wordt, eindigt op 15 juli.

'De Segway PT werd gezien als een efficiƫnt vervoermiddel, maar kreeg in zijn twee decennia lange bestaan ook te kampen met spot en tragische ongevallen', zegt bestuursvoorzitter Judy Cai van het Chinese Ninebot dat het bedrijf in 2015 overnam. Bovendien kostte het Segway alle moeite om uit de rode cijfers te blijven.

Ongevallen

De Segway werd uitgedacht door de Amerikaanse ingenieur Dean Kamen en werd in 2001 gelanceerd. Maar al snel gebeurden allerlei ongevallen met de elektrische step. Zo werd toenmalig Amerikaans president George W. Bush in 2003 gefotografeerd toen hij van een Segway viel. In 2015 zag de wereld hoe sprinter Usain Bolt omvergereden werd door een cameraman die de controle verloren had over zijn Segway.

In januari dit jaar was er tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas een crash met een prototype van een elektrische rolstoel van Segway. Een journalist die het toestel uittestte, knalde ermee tegen een muur.

Eigenaar in ravijn

Jimi Heselden, de miljonair en toenmalige eigenaar van het bedrijf, stierf in 2009 toen hij met een van de gemotoriseerde scooters van een klif viel.

Maar het bleef niet bij verwondingen. In het Verenigd Koninkrijk stierf Jimi Heselden, de miljonair en toenmalige eigenaar van het bedrijf, toen hij met een van de gemotoriseerde scooters van een klif viel. Heselden reed met zijn Segway rond op zijn domein in West Yorkshire en stortte in de rivier de Wharfe. Dat gebeurde in 2009, tien maanden nadat hij de onderneming gekocht had. Het onderzoek naar zijn dood bracht aan het licht dat hij omkwam omdat hij uit beleefdheid opzijging voor een wandelaar met een hond.

In Chinese handen