Signalisatie-specialist Fero in Duitse handen

Het Duitse signalisatiebedrijf AVS neemt zijn Belgische sectorgenoot Fero over. De familie Haerens herinvesteert in de nieuwe koepel boven het bedrijf. Het prijskaartje is niet bekend.

De deal is al beklonken, maar moet nog goedgekeurd worden door de concurrentieautoriteiten. De overnemer van Fero is de Duitse marktleider AVS Verkehrssicherung (AVS), die anderhalf jaar geleden zélf werd overgenomen door het Angelsaksische investeringsfonds Triton. Triton heeft geen rechtstreekse participaties in Belgische ondernemingen.

Fero is gespecialiseerd in werfsignalisatie (zie foto), tijdelijke signalisatie - zoals mobiele rode lichten -, de beveiliging van werven, enzovoort. Het levert diensten aan zowel aannemers, nuts- en telecombedrijven en overheidsinstellingen als aan particulieren. De groep uit Willebroek beschikt ook over een team van tekenaars dat signalisatieplannen ontwerpt.

AVS koopt niet alleen het hoofdbedrijf Fero Signalisatie, maar ook diens volle dochters Admibo, Signco (gespecialiseerd in wegmarkeringen), Safetybloc (betonnen afscheidingen) en Signaroute. Samen zijn die goed voor een omzet van meer dan 50 miljoen euro. AVS is met een omzet van 107 miljoen euro en 610 medewerkers dubbel zo groot. Fero heeft 300 werknemers.

Familie Haerens

Fero was tot nu toe in handen van de familie Haerens. Het Antwerpse bedrijf komt straks samen met het Duitse AVS in een aparte cluster terecht onder Triton. De familie Haerens herinvesteert een deel van de opbrengst van de verkoop in die cluster en wordt er minderheidsaandeelhouder. De co-CEO’s Freek en Friso Haerens blijven aan boord als managers van Fero. De familie werd bij de deal geadviseerd door de overnameboetiek The Capital Link.