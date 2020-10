Slapeloze busnacht voor Staf Cars

Het Lommelse busbedrijf Staf Cars houdt dit jaar 10 procent van zijn omzet over.

'Het is niet prettig. We kunnen niets doen want bijna overal heerst code rood. Je kan wel naar het buitenland gaan, maar niemand wil.'

Paul Cremers klinkt bedrukt aan de telefoon. De eigenaar en CEO van Staf Cars bouwde het Lommelse busbedrijf de voorbije jaren fors uit. Maar sinds de coronacrisis zit het in de hoek waar de klappen vallen.

Staf Cars, vernoemd naar Cremers' vader, brengt voorlopig geen toeristen naar het populaire Spanje. 'Op dit moment zou je naar Benidorm kunnen rijden, maar er is weinig vraag. We hebben door corona al twee keer mensen moeten repatriëren uit Spanje. Voorlopig rijden we er dus niet meer naartoe.'

FlixBus

Ook FlixBus, een van de belangrijkste klanten van Staf Cars, brengt amper werk op. Met zijn knalgroene bussen veroverde het Duitse bedrijf de voorbije jaren stormenderhand de Europese markt voor langeafstandsreizen. Staf Cars fungeerde daarbij als vaste partner in België. 'We rijden nog met zes in plaats van dertig wagens voor FlixBus', zegt Cremers.

Voor De Lijn mag Staf Cars een deel van het leerlingenvervoer overnemen. 'Voorlopig met één bus. Onze bussen zijn bedoeld om 1.000 kilometer per dag te rijden. Die opdracht is geen pleister op de wonde, eerder een watje. Maar alles helpt.'

De vloot van meer dan 100 bussen en touringcars staat grotendeels stil. 'We moeten 250 à 270 dagen per jaar met een bus kunnen rijden om er iets aan te verdienen. Nu rijdt nog geen 10 procent van onze bussen.'

Van de omzet van 40 miljoen euro die het bedrijf vorig jaar in België en Nederland draaide, verwacht Paul Cremers dit jaar 10 procent over te houden. 'Als we 4 miljoen euro omzet halen, is dat goed.'

Stresserend

Door de ingestorte business moest Cremers heel wat contracten van werknemers stopzetten. Van de 200 werknemers die Staf Cars precorona in dienst had, zijn nog 70 in dienst, al zijn velen tijdelijk werkloos. Kort na het begin van de lockdown stopte Cremers zijn bedrijf extra geld toe. 'In april heb ik als aandeelhouder mijn nek uitgestoken voor een kapitaalverhoging. We hebben een degelijke reserve waarmee we 2021 halen. Maar we moeten volgend jaar wel omzet draaien.'

De vraag wanneer de coronamiserie voorbij is, bezorgt Cremers slapeloze nachten. 'Het is zeer stresserend. Kortetermijnproblemen zijn er om op te lossen, maar hier krijgen we geen vat op.'

