Smak geld voor 'nieuw' havenlogo

'De tijd was rijp om de oude branding van de Antwerpse haven in een nieuw jasje te steken', zo klonk het bij het Antwerpse Havenbedrijf toen het begin dit jaar plechtig het nieuw logo voor de Antwerpse haven aankondigde. Maar behalve de rondere vorm was er amper iets aan het logo veranderd, zelfs het lettertype van 'Port of Antwerp' bleef quasi ongewijzigd. 'De nieuwe branding staat symbool voor de haven van de toekomst', gaf haventopman Jacques Vandermeiren toen als verklaring,' en belichaamt de nieuwe richting die de haven inslaat'.

Dat het nieuwe logo nauwelijks verschilt van het oude, is volgens het Havenbedrijf een bewuste keuze. 'Het logo evolueert en bouwt verder op ons vorig logo. Het grootste verschil zit hem in het hele grafische systeem er omheen, in de beeldtaal, in de tone of voice. Het is belangrijk dat we met onze positionering en bijhorende branding kunnen meespelen op internationaal en wereldniveau', is nog de uitleg. 'We hebben een uitstraling nodig die ook aanspreekt in China, Brazilië en Afrika.'