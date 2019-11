Socialistische vakbond loopt storm tegen interimmers NMBS

De socialistische vakbond klaagt aan dat de NMBS een tiental interimkrachten inzet in het callcenter. Maar de vakbond ving met zijn klacht bot bij de Raad van State.

De enorme moderniseringswerken aan de seininrichting voor Brussel-Zuid sturen het spoorverkeer in de hoofdstad deze maand danig in de war. Om de vele vragen van de reizigers op te vangen, wierf de NMBS een tiental interimmers voor haar callcenter aan. ‘Om de klanten zo goed mogelijk te informeren en bij te staan heeft de NMBS haar klantendienst versterkt tijdens de duur van de werkzaamheden op de Noord-Zuidverbinding’, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Het gebruik van interimkrachten op het spoor is zeer uitzonderlijk. In het verleden zetten de spoorbedrijven sporadisch interimarbeid in, bijvoorbeeld voor catering bij evenementen. Maar een KB van eind vorig jaar vergemakkelijkt uitzendarbeid bij overheidsbedrijven.