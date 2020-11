Socialistische vakbond verstevigt grip op De Lijn

De socialistische overwinning is een fikse tegenvaller voor de directie. De ACOD voerde de voorbije jaren een keiharde strijd, inclusief regelmatige stakingen, tegen de vele operationele problemen op het terrein en tegen de dreigende liberalisering. Maar vooral de reorganisatie die De Lijn in 2017 aankondigde, deed het sociaal klimaat in het bedrijf volledig verzuren. De Lijn schafte toen de vijf provinciale entiteiten, in de loop der jaren uitgegroeid tot baronie├źn, af. Bij het technisch personeel werden 'zelfsturende teams' ingevoerd, wat veel ongenoegen veroorzaakte op de werkvloer.