Sofina pompt miljoenen in elektrische deelsteps

Het Frans-Nederlandse Dott is ook in Brussel een van de grootste aanbieders van elektrische deelsteps.

De beursgenoteerde holding rond de familie Boël pompt miljoenen in de Frans-Nederlandse aanbieder van deelsteps Dott. Met dat geld wil Dott, dat ook in ons land actief is, zijn groei in de rest van Europa versnellen.

Het Frans-Nederlandse Dott werd opgericht in 2018 en biedt zo'n 30.000 deelsteps aan in vijf landen. Het is een van de grootste spelers in de business.

Met de kapitaaloperatie die zopas is afgerond - het bedrijf tankt in een keer 85 miljoen euro bij - neemt Dott een reuzenstap. Met het verse geld wil Dott onder meer de Spaanse en de Britse markt aanboren, betere diensten leveren aan klanten en vanaf komende zomer ook elektrische deelfietsen aanbieden.

Grootste speler

Dott is al actief in Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en België. In ons land is Dott sinds 2019 aanwezig in Brussel - waar het samen met zijn concurrent Lime de grootste speler is - en in Luik. Het bedrijf gaat weldra ook van start in Namen en wil zijn elektrische steps ook in andere steden aanbieden.

Het is duidelijk dat de conventionele stadsmobiliteit niet langer houdbaar is. Harold Boël Topman Sofina

Die ambitieuze plannen krijgen de enthousiaste steun van Sofina . Het beursgenoteerde investeringsvehikel van de familie Boël neemt zowat de helft van de kapitaaloperatie voor zijn rekening. Bij eerdere kapitaalrondes hadden onder meer EQT - het investeringsvehikel van de Zweedse familie Wallenberg - en Prosus - het techbedrijf dat vooral bekend is al aandeelhouder van het Chinese Tencent - ingetekend.

'We waren onder de indruk van het management van Dott en kijken ernaar uit het bedrijf te helpen mee de toekomst van het verkeer in de stad te helpen uit te tekenen', zegt Sofina-topman Harold Boël. 'Het is duidelijk dat de conventionele stadsmobiliteit niet langer houdbaar is.'

Moeilijke markt

Dott is niet de enige speler die op die trend inspeelt. Ook het Amerikaanse Lime, met Uber als belangrijke aandeelhouder, en Bird, dat eind vorig jaar neerstreek in Brussel, willen hun deel van de taart door elektrische deelsteps beschikbaar te stellen in grote steden.