SpaceX stelt toeristische maanvlucht uit

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX zal er niet meer in slagen dit jaar twee toeristen op een ruimtereis rond de maan te sturen. De trip is uitgesteld, een nieuwe datum is er nog niet.

Vorig jaar pakte SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, uit met de opvallende ambitie om voor het einde van 2018 twee individuele toeristen op een ruimtereis te sturen rond de maan en terug. Het zou de verste bemande ruimtevlucht zijn sinds de Amerikaanse Apollo-missies van de jaren 70.

Maar het bedrijf moet het plan bijsturen. Dit jaar zal er geen vlucht meer komen en de kans dat het volgend jaar lukt is ook klein. Een nieuwe inschatting van de timing is er nog niet.

'SpaceX is nog altijd van plan om mensen rond de maan te laten vliegen want er is groeiende interesse van veel klanten', zei een woordvoerder aan The Wall Street Journal.

De identiteit van de toeristen is niet bekend. Het zou gaan om twee rijke individuen die zichzelf hadden aangeboden bij SpaceX. Zij zijn wel al gestart met hun voorbereiding en betaalden al een voorschot.

Geen verrassing

Het uitstel komt niet als een heel grote verrassing, aangezien Musk bekend staat om zijn agressieve deadlines die bij nader inzien onhaalbaar blijken. Bovendien voerde SpaceX tot dusver nog nooit een bemande vlucht uit.

Het doet regelmatig bevoorradingsmissies naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) of brengt satellieten in een baan om de aarde, maar vluchten met astronauten waren daar nog niet bij. De tests met een bemanning in zijn Dragon-capsule liepen ook vertraging op. SpaceX wou dit jaar astronauten naar het ISS brengen maar dat is nog niet gelukt. Concurrent Boeing had gelijkaardige plannen maar stelde die ook al uit.

Falcon Heavy

Begin dit jaar trok SpaceX de aandacht van de wereld met een succesvolle lancering van de Falcon Heavy, de krachtigste raket ter wereld. Dat is de opvolger van de Falcon 9, zijn huidige werkpaard. Van beide raketten slaagt SpaceX erin de stuwraketten te laten landen op aarde en te recupereren voor een nieuwe vlucht, een enorme doorbraak in de ruimtevaart.

Maar waarvoor de Falcon Heavy concreet gebruikt zal worden, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk niet voor het vervoer van astronauten, liet topman Elon Musk al uitschijnen. Want SpaceX is al bezig met de opvolger van de Falcon Heavy en maakt daarvan een prioriteit.