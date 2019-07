Spoor en wegvervoer vragen 30 miljoen euro steun

Goederenspoormaatschappijen en wegtransporteurs vragen 30 miljoen euro overheidssteun voor truckbedrijven die cargo op het spoor zetten. Dat moet jaarlijks 750.000 truckritten uit de file halen.

Wegvervoerders en spoormaatschappijen die samen een persconferentie organiseren? Het kan, bleek deze ochtend. 'De tijd dat we elkaar het licht in de ogen niet gunden om vracht van elkaar af te snoepen, is definitief voorbij', zei Philippe Degraef, directeur bij de transportfederatie Febetra. 'Noem het voortschrijdend inzicht.'

Het vrachtvervoer stijgt tegen 2040 met 27 procent en voor de Oosterweelverbinding er is, zullen we nog met veel problemen te kampen krijgen. Philippe Degraef Directeur Febetra

'Als we het mobiliteitsprobleem willen aanpakken moeten we dat samen doen', bevestigde Geert Pauwels, de CEO van het spoorbedrijf Lineas (ex-NMBS Logistics), die samen met negen andere spooroperatoren de spoorfederatie Belgian Rail Freight Forum (BRFF) vormt. 'Het vrachtvervoer stijgt tegen 2040 met 27 procent en voor de Oosterweelverbinding er is, zullen we nog met veel problemen te kampen krijgen. Daarom moeten we samenwerken'. 'De mentale klik is er', zegt Degraef. 'Nu moeten we het in daden omzetten.'

Te duur

Veel wegtransporteurs bergen hun plannen om een deel van hun lading te verschuiven naar het spoor of binnenvaart op. Dat vergt extra overslag op een spoor- of binnenvaartterminal en dat kost geld. Gemiddeld 40 euro per behandeling, berekende Febetra.

Bovendien moeten transportbedrijven die het spoor willen integreren in hun transportpakket vaak investeren in bijkomend materiaal (speciale containers of trailers), kranen en extra filialen. Voor transportbedrijven die alleen nog voor- en natransport per truck willen doen en de grotere afstand willen overbruggen per spoor, komt dat neer op 80 euro extra kosten per unit.

Overslagcheque

Om die kostenhandicap weg te werken zodat wegvervoerders vaker 'multimodaal' gaan denken, stellen beide organisaties de invoering van een door de overheid gefinancierde overslagcheque voor. 'We hebben daarover met de verschillende overheden in België gepraat en de reacties waren positief', zeggen beide organisaties.

De gevraagde steun komt volgens interne berekeningen neer op 30 miljoen euro per jaar gedurende vijf jaar. 'Dat is ongeveer 8 procent van de inkomsten die de overheid via de kilometerheffing in het laatje krijgt', klinkt het. 'Met dit initiatief kunnen we jaarlijks 750.000 truckritten uit het Belgische verkeer halen en dagelijks 1.000 verliesuren in de file vermijden.' Vandaag staat een truckbestuurder gemiddeld 44 uur per jaar in de Belgische file.