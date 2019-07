Spoorvervoerder Lineas dagvaardt Infrabel

De Belgische spoorvervoerder Lineas dagvaardt de spoorbeheerder Infrabel omdat onderhoudswerken op het spoor schade toebrengen aan zijn activiteiten.

Lineas (ex-NMBS Logistics) klaagt al een tijd over de werking van Infrabel. Volgens de Belgische spoorvrachtoperator is de kwaliteit en de coördinatie van de onderhoudswerken die Infrabel uitvoert op het spoor ondermaats.

'Infrabel respecteert de planning van haar onderhoudswerken niet en vaak worden de werken niet tijdig gecommuniceerd', is bij Lineas te horen. 'Dat veroorzaakt economische schade, omdat onze treinen vertraging oplopen. Daarom stappen we naar de rechtbank. We hebben het euvel al verschillende keren aangeklaagd. Maar als er niets verandert, moet je op een bepaald moment actie ondernemen. Dat hebben we nu gedaan'.

Infrabel heeft zijn verdediging al klaar. 'We gaan aan de rechter uitleggen dat we onze werven hebben moeten reorganiseren als gevolg van een beslissing van de nationale veiligheidsinstantie DVIS', reageert Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. 'Die besliste in mei 2018 de veiligheidsprocedure die we al jaren toepasten bij spoorwerken niet langer te verlengen. Dat hadden we niet verwacht en daardoor moesten we onze werfplanningen helemaal omgooien'.

'Planning overhoop'

Voordien kon Infrabel op een spoor werken terwijl er op het naastliggende spoor nog treinen reden. DVIS weigerde die procedure echter te verlengen. Bij een groot deel van de werken waarbij zware werktuigen worden ingezet, moest Infrabel beide sporen volledig buiten dienst stellen. Volgens de spoornetoperator moesten tientallen werven worden geannuleerd en honderden andere opnieuw gepland. Dat betekende dat er minder spoorcapaciteit beschikbaar werd.

De rechtszaak geeft ons de kans te eisen dat Lineas zijn onbetaalde facturen betaalt. Infrabel

Sinds begin 2019 heeft Infrabel opnieuw toestemming gekregen van de DVIS om te werken aan een spoor terwijl er onder strenge veiligheidsvoorwaarden treinen rijden op het spoor ernaast.

Infrabel zegt het 'erg jammer' te vinden dat al zijn inspanningen om de spoorondernemingen, waaronder Lineas, te helpen, beantwoord werden met een dagvaarding. De infrastructuurbeheerder geeft het bedrijf tegelijk een veeg uit de pan. 'We betreuren dat Lineas heel wat facturen, die al meer dan zes maanden openstaan, nog steeds niet betaald heeft. De rechtszaak geeft ons de kans de verschuldigde (hoge) bedragen terug te eisen'.

Lineas eist een schadevergoeding maar wil niet zeggen hoeveel. 'Maar de schade die we lijden, is significant', aldus de woordvoerster.