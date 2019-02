Staking Van Hool gaat tweede week in

Bij de busbouwer Van Hool in Koningshooikt wordt voor de tweede week gestaakt. De arbeiders leggen het werk neer omdat de directie één afdeling opslag beloofde. Die beslissing werd intussen ingetrokken.

De directie van de Belgische busbouwer Van Hool besliste vorige week zo'n 40 mensen - of bijna een derde van de werknemers van de dienst na verkoop - een euro per uur opslag te geven. Die beslissing kwam voort uit het feit dat die mensen tot de sector van de garagemedewerkers behoren en dus in de sector elders meer kunnen verdienen. Om te vermijden dat ze het bedrijf zouden verlaten - wat al was gebeurd - werd een premievoorstel uitgewerkt.

Dat leidde vorige dinsdag tot wrevel bij de andere diensten van de busbouwer. Sommige werknemers legden het werk neer en de actie breidde zich snel uit. Donderdag en vrijdag legde 80 procent van de 3.500 werknemers in de fabriek in Koningshooikt het werk neer. Woensdag was er ook al een nationale stakingsdag geweest.

Studie

De directie van Van Hool heeft de beslissing over de opslag bij de dienst na verkoop intussen ingetrokken. Maar daarmee is de ontevredenheid niet weggenomen. Integendeel.

De bonden willen gesprekken wordt over opslag voor iedereen. Maandag hebben ze alle werknemers bijeengeroepen om hen te informeren over de stand van zaken. Tegelijk werd beslist om ook maandag afwisselend op verschillende afdelingen het werk neer te leggen.

De directie overlegt momenteel over wat ze kan doen om de vrede te herstellen. Ze bestudeert momenteel een aanpassing van het classificatiesysteem in het bedrijf waarbij veel functies worden herbekeken en geëvalueerd in functie van de technologische evolutie binnen het bedrijf. Maar die studie zal nog een tijdje in beslag nemen.

Succesvol

Van Hool doet het momenteel heel goed en sleepte het afgelopen anderhalf jaar enkele grote bestellingen in de wacht. Zo werd een contract getekend voor de bouw van 40 waterstofbussen voor enkele Duitse steden - het grootste ooit in Europa. Ook 58 trambussen voor de Noorse stad Trondheim - eveneens het grootste order ooit voor dat soort bussen - 36 hybride citybussen voor De Lijn, 8 waterstofbussen voor het Franse Pau en 14 trambussen voor De Lijn staan in het orderboekje van Van Hool.

'We hebben meer aanbestedingen in de wacht gesleept dan verwacht', zegt woordvoerder Dirk Snauwaert. 'Dat betekent dat de druk op de organisatie om alles op tijd af te leveren groot is. Tegelijk worden we geconfronteerd met een druk op de arbeidsmarkt waarbij het heel moeilijk wordt om mensen te vinden, ondanks het succes van onze jobdagen waarop we 250 vacatures konden konden invullen'.

Vorig jaar keerde Van Hool voor zijn werknemers in Koningshooikt een loonbonus uit van 260 euro bruto. Dit jaar zou iedereen een gelijkaardige bonus krijgen.

Over de financiële impact van de acties op de productie wil Snauwaert zich niet uitspreken. 'Maar het is duidelijk dat dit veel geld kost.'

Macedonië

Van Hool heeft sinds 2014 ook een bussenfabriek in Macedonië waar de meer klassieke bussen worden gebouwd. In België bouwt Van Hool vooral luxetouringcars, op maat gemaakte dubbeldekkers, complexe trambussen en elektrische en hybridebussen. In Macedonië heeft Van Hool 1.300 mensen in dienst.