Staking symptoom van malaise bij ‘zinkend schip' De Lijn

3 Vragen aan Roger Kesteloot, Directeur-generaal De Lijn

1 Heeft u begrip voor de staking van het personeel?

‘Ik begrijp de bezorgdheid over de impact van de reorganisatie, vooral voor werknemers wier job gecentraliseerd wordt. We geven de mensen veel informatie en houden roadshows om alles uit te leggen. Ik wil bijvoorbeeld met de vakbonden praten over de uitbreiding van het satellietwerken, waardoor mensen enkele dagen per week ergens anders dan op hun bureau kunnen werken. We hadden daarvoor zelfs al een agenda vastgelegd met de vakbonden. Het is jammer dat de reizigers nu opnieuw de klos zijn.’

2 Het personeel staakt ook tegen de besparingen.

‘We hebben een selectieve wervingsstop ingevoerd en er is door een efficiëntere organisatie bespaard op de interne werking . Maar het personeel verdient geen halve euro minder dan een paar jaar geleden. De overheid heeft ons een besparingstraject opgelegd, maar we hebben dat uitgevoerd zonder aan de arbeidsvoorwaarden te raken. Er wordt ook vaak gezegd dat we raken aan de rijtijden van de chauffeurs. Dat komt niet door de besparingen, maar door de groeiende drukte in de steden.’

3 De besparingen laten zich toch ook voelen in het aanbod?

‘Het aanbod voor de reiziger is niet gedaald sinds 2012, toen we het aanbod voor de laatste keer hebben verminderd. De Lijn legt vandaag minder kilometers af, maar het aantal plaatskilometers (het aantal plaatsen in een bus of tram maal het aantal kilometer, red.) is wel gestegen, onder meer door grotere voertuigen te laten rijden. En dat is een betere graadmeter.’