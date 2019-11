Staking treft 1 op 3 Lijnbussen in Vlaams-Brabant

De stakingsactie bij De Lijn in Vlaams-Brabant, die dinsdag spontaan begon in de Vlaamse Rand en nadien uitbreidde tot de hele provincie, blijft voortduren. Volgens Annelies Meynaerts van De Lijn reed zaterdagmiddag ongeveer een derde van de bussen niet uit, iets meer dan 20 procent vanmorgen. Het stakingsbeeld is vrijwel identiek over de volledige provincie.