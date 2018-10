Steden en gemeenten vrezen kost openbaar vervoer

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) stelt in een advies vragen bij de financiële haalbaarheid van de basisbereikbaarheid. Volgens dat principe wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) het openbaar vervoer in Vlaanderen vanaf volgend jaar uit vier lagen .

De NMBS wordt daarbij verantwoordelijk voor de ruggengraat: het spoor. De Lijn verzorgt het 'kernnet', in en tussen de belangrijkste steden. 15 vervoerregio's moeten met De Lijn onderhandelen over het 'aanvullende net' buiten de steden. Elke 'vervoerregioraad' mag tot slot zelf het 'vervoer op maat' regelen, via taxicheques, deelwagens of leerlingenvervoer.